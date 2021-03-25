В России второй день подряд менее 24 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России выявлено 23 704 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает «Интерфакс».

В столице зарегистрировано 3 254 новых инфицированных, в Московской области – 2 161, в Петербурге – 1 939.

Число смертей от COVID-19 в России составляет 150 705, выздоровели свыше 5,404 млн пациентов, выписаны за последние сутки 22 584 человека.

Отмечается что заболеваемость держится на уровне менее 24 тысяч вторые сутки подряд, при этом число жертв остается высоким: за прошедшие сутки умерли 783 пациента. Лидером по летальным исходам остается Москва (104 погибших), Петербург (103) и Иркутская область (42).