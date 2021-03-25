Общее число случаев коронавируса в России превысило шесть миллионов
За прошедшие сутки прирост заболеваемости по всей стране составил 23 770 случаев
За весь период пандемии в России зарегистрировано более шести миллионов случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием, за минувшие сутки прирост по всей стране составил 23 770 случаев. Таким образом, число зараженных за все время пандемии коронавируса достигло 6 006 536.
Отмечается, что у 10,6% заболевших за последние 24 часа нет клинических проявлений.
Накануне суточный показатель по новым заболевшим COVID-19 в России составил 24 633 случая.
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