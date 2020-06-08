Что произошло, пока вы были на работе 20 июля: Золотые унитазы гаишника и стройка около президента

Депутат ЗакСа Петербурга Максим Резник не сможет принять участие в перевыборах в сентябре. Ранее партия «Яблоко» отказала ему в выдвижении. Политик находится под домашним арестом, а следователь не отказал ему в просьбе подать документы для регистрации в ЦИК через нотариуса. Напомним, что Резник находится под следствием из-за того, что у его дальнего родственника в банке из под жвачки при обыске нашли наркотики.

Московское представительство партии КПРФ потребовало от мэра Сергея Собянина обеспечить на участках для голосования в сентябре видеонаблюдение. Ранее ЦИК отказался от этой меры из-за ее дороговизны.

Журналисты рассказали о стройке вблизи с официальной резиденцией Владимира Путина в Ново-Огареве. За работой на объекте наблюдает Федеральная служба охраны, но владельца недвижимости не называют. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Алкогольные компании пытаются ассоциировать свою продукцию с актуальной повесткой – вакцинопрофилактикой. Из трех заявоки на бренд «Спутник V» правительственному фонду «РФПИ Управление активами», ответственному за выпуск вакцины, принадлежит только одна из них. Другие заявители специализируются на производстве горячительных напитков. Еще одна алкогольная компания еще в августе планировала выпускать товар с названием «Вакцина».

Члены ОП РФ Ленинградской области направили министру юстиции предложение ввести уголовную ответственность за распространение неподтвержденных сведений о пагубности прививочных препаратов. Обзор отзывов на эту инициативу можно почитать тут.

Петр Чайковский возглавил рейтинг российской музыки у зарубежных слушателей в Spotify. Следом за ним идут дуэт Pauf & Faik и скандально известный рэпер Моргенштерн. Имена остальных семи участников топ-10 можно найти здесь.

Об остальном коротко:

Линия московского метрополитена, которая протянется до города Троицка, будет включать в себя 17 станций

Ходорковский расценил стройку у Ново-Огарево как знак, что Путин не собирается уходить с должности президента в ближайшее время

В Ставрополье задержали начальника местного управления ГИБДД, дома у которого установлены унитазы с позолотой





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