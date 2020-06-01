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Водка “Спутник V” и настойка “Вакцина”. Алкогольные компании пытаются зарегистрировать прививочные бренды

Алкогомагнаты предлагают свой способ “лечения”.

Фото: Russian Look

В регистрационной базе торговых знаков сохранилось две заявки на бренд «Спутник V». Правительственному фонду «РФПИ Управление активами», ответственному за выпуск вакцины, принадлежит только одна из них.

 Весной этого года свою заявку на марку «Спутник V» решила подать еще и алкогольная компания КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, зарегистрированная в кипрском офшоре. Под названием вакцины она собиралась распространять водку, виски, бренди и другие напитки, которые относятся к 33-му классу (согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков). Компания уже владеет правами на такие популярные бренды, как водка «Хаски», «Белая березка», «Кедровица» и так далее.

Фото: msp-patent.ru

Ещё одно прививочное название – «Вакцина» – также обратило на себя внимание алкогольных магнатов. В августе 2020 года, на самом старте массовой вакцинации, на него посягнула крупная компания ООО «Национальные Алкогольные Традиции». Алкогольная империя, годовая выручка которой составляет 7,7 миллиардов рублей, тоже планировала использовать «Вакцину» для продажи товаров 33 класса. К ним, кроме крепкого спиртного, также относятся настойки, ликеры, вина, коктейли и сидры.

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