Водка “Спутник V” и настойка “Вакцина”. Алкогольные компании пытаются зарегистрировать прививочные бренды

В регистрационной базе торговых знаков сохранилось две заявки на бренд «Спутник V». Правительственному фонду «РФПИ Управление активами», ответственному за выпуск вакцины, принадлежит только одна из них.

Весной этого года свою заявку на марку «Спутник V» решила подать еще и алкогольная компания КПО МАРКЕТИНГ КОМПАНИ ЛИМИТЕД, зарегистрированная в кипрском офшоре. Под названием вакцины она собиралась распространять водку, виски, бренди и другие напитки, которые относятся к 33-му классу (согласно Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков). Компания уже владеет правами на такие популярные бренды, как водка «Хаски», «Белая березка», «Кедровица» и так далее.