Привились – заразились. Как ковид косит VIP-персон после вакцинации

О прививке «Спутником V» Красовский сообщил 21 декабря. В России он получил вакцину одним из первых, после чего стал активно ее популяризировать. Прошло несколько месяцев, и телеведущий заразился ковидом. Причем в третий раз. Первый случай пришелся на самый разгар пандемии в первой половине 2020 года, о втором Красовский написал 11 декабря:

– Вот он мой второй ковид. Неделя несильного кашля, как бы пробивающегося из середины легких, больного, мучительного, но не удушающего. Болит все тело, каждая его часть, каждая мышца, если они еще – конечно – остались, – сообщил журналист в своем Telegram-канале.

Сам Красовский уверен, что без прививки в третий раз его болезнь протекала бы ещё тяжелее.

Несколько лет назад телеведущий признался, что болен ВИЧ. Дискуссии о том, можно ли с этим диагнозом получать вакцину от COVID-19, ведутся до сих пор. Недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко получал жалобу от фонда «СПИЦ-центр» на то, что врачи отказывают в прививке ВИЧ-инфицированным. Возглавляет фонд, кстати, тот же Антон Красовский.