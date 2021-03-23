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Привились – заразились. Как ковид косит VIP-персон после вакцинации

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова попала в больницу. Она заболела коронавирусом спустя всего три месяца после прививки от COVID-19. Это далеко не первый случай

Фото: Instagram

ТАТЬЯНА МОСКАЛЬКОВА
Уполномоченный по правам человека в РФ
От прививки до болезни — три месяца

Фото: Instagram

Первую прививку Москалькова сделала 29 апреля, прямо в своем рабочем кабинете. «Конечно же, российской вакциной», – подчеркнула чиновница в Instagram. Уже в начале лета у нее был диагностирован COVID-19.

– Благодарю вас за поддержку и пожелания выздоровления. Берегите себя, пожалуйста! – пишет сейчас Москалькова.

В июне омбудсмен заявляла о получении многочисленных жалоб на обязательную вакцинацию и называла принудительный порядок «нечестной игрой».

АЛЕКСАНДР БУЙНОВ
Певец
От прививки до болезни — шесть месяцев

Фото: Instagram

О прививке вторым компонентом вакцины артист написал 11 февраля. И тем не менее, в начале июня оказался в больнице.

– Получил на юге отит среднего уха, потом все классически спустилось через нос в горло и в легкие. И эта дрянь нашла меня. Если бы не прививка, лежал бы сейчас в реанимации под ИВЛ! Так сказал главный врач военного госпиталя в Одинцово, – написал артист на странице в своей соцсети.

По выходу из больницы он пообещал сделать ещё одну «какую-нибудь прививку ЛАЙТ» и призвал всех следить за уровнем антител.  

АНТОН КРАСОВСКИЙ
Директор вещания на русском языке телеканала Russia Today
От прививки до болезни — пять месяцев

Фото: Instagram

О прививке «Спутником V» Красовский сообщил 21 декабря. В России он получил вакцину одним из первых, после чего стал активно ее популяризировать. Прошло несколько месяцев, и телеведущий заразился ковидом. Причем в третий раз. Первый случай пришелся на самый разгар пандемии в первой половине 2020 года, о втором Красовский написал 11 декабря:

– Вот он мой второй ковид. Неделя несильного кашля, как бы пробивающегося из середины легких, больного, мучительного, но не удушающего. Болит все тело, каждая его часть, каждая мышца, если они еще – конечно – остались, – сообщил журналист в своем Telegram-канале.

Сам Красовский уверен, что без прививки в третий раз его болезнь протекала бы ещё тяжелее.

Несколько лет назад телеведущий признался, что болен ВИЧ. Дискуссии о том, можно ли с этим диагнозом получать вакцину от COVID-19, ведутся до сих пор. Недавно министр здравоохранения Михаил Мурашко получал жалобу от фонда «СПИЦ-центр» на то, что врачи отказывают в прививке ВИЧ-инфицированным. Возглавляет фонд, кстати, тот же Антон Красовский.

ВЛАДИМИР КУЗЬМИН
Певец
От прививки до болезни — неизвестно

Фото: Instagram
– Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной, – написал певец и композитор в Instagram.

О дате вакцинации Кузьмин ничего не сообщил, упомянув только, что она была сделана почему-то «в три захода». Врачи пообещали музыканту, что из-за этого болезнь будет проходить спокойно. После этого Владимир Кузьмин пролежал в больнице больше недели.

АЛЬБЕРТО ФЕРНАНДЕС
Президент Аргентины
От прививки до болезни — два с половиной месяца

Фото: Instagram

Аргентинский президент привился «Спутником V» раньше большинства россиян – ещё 21 января этого года. Наша вакцина не смогла уберечь его от болезни. Коронавирус подтвердился 3 апреля. Несмотря на это, Фернандес не утратил доверия к российским фармакологам.

– Вакцина действует. Если бы я не привился как следует, сейчас мне было бы очень плохо, – сказал глава государства изданию Infobae.

В начале июня министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ковидом заражаются меньше 0,8% вакцинированных. По ходу Прямой линии Владимир Путин почему-то назвал цифру 10%.

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