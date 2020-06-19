"Проводить концерты нельзя, но Навке и Авербуху – можно". Ограничения из-за коронавируса действуют не на всех?

Татьяна Навка и Илья Авербух практически одновременно запустили новый сезон ледовых шоу. Обе программы - «Руслан и Людмила» и «Анна Каренина» будут проходить в Сочи на соседних аренах как минимум до осени. Всё бы ничего, но в Краснодарском крае действуют жесткие ограничения на проведение шоу в закрытых помещениях.

Директор краснодарской спортивной арены «Баскет-Холл», на которой 7 июля прошел концерт певицы Zivert (Юлии Зиверт), получил гневную отповедь от губернатора Вениамина Кондратьева и немедлено уволился.

– Площадка была заполнена практически полностью. Не могу не отреагировать на эту ситуацию. Миллиарды выделяем на борьбу с пандемией. И нам взять и устроить потенциальный очаг! - грозно сказал чиновник и даже выложил запись своей тирады в свой официальный Telegram-канал.

В тот же день в Сочи с успехом прошла премьера ледового шоу Авербуха. Зрители смотрели его без масок и восхищались «полным аншлагом».

В сервисе продажи билетов видно, что в зале "шахматная" рассадка. Но по факту она не работает. Лучше всех это заметно на видео, которое опубликовала после премьеры команда Ильи Авербуха.