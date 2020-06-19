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"Проводить концерты нельзя, но Навке и Авербуху – можно". Ограничения из-за коронавируса действуют не на всех?

В Краснодарском крае звезд поздравляют с аншлагом, а для простых людей устраивают показательные порки.

Фото: Instagram

Татьяна Навка и Илья Авербух практически одновременно запустили новый сезон ледовых шоу. Обе программы - «Руслан и Людмила» и «Анна Каренина» будут проходить в Сочи на соседних аренах как минимум до осени. Всё бы ничего, но в Краснодарском крае действуют жесткие ограничения на проведение шоу в закрытых помещениях.

Директор краснодарской спортивной арены «Баскет-Холл», на которой 7 июля прошел концерт певицы Zivert (Юлии Зиверт), получил гневную отповедь от губернатора Вениамина Кондратьева и немедлено уволился.

– Площадка была заполнена практически полностью. Не могу не отреагировать на эту ситуацию. Миллиарды выделяем на борьбу с пандемией. И нам взять и устроить потенциальный очаг! - грозно сказал чиновник и даже выложил запись своей тирады в свой официальный Telegram-канал.

В тот же день в Сочи с успехом прошла премьера ледового шоу Авербуха. Зрители смотрели его без масок и восхищались «полным аншлагом».

В сервисе продажи билетов видно, что в зале "шахматная" рассадка. Но по факту она не работает. Лучше всех это заметно на видео, которое опубликовала после премьеры команда Ильи Авербуха. 

Фото: Instagram

На селфи зрителей тоже видно, что на трибунах люди рассаживаются как хотят. Маски можно пересчитать на пальцах одной руки.

– Премьера прошла при полном аншлаге и имела феерический успех у зрителей! - пишет одна из зрительниц, которая сфотографировалась с актрисой Лизой Арзамасовой - молодой супругой Ильи Авербуха.
Фото: Instagram

Главная звезда шоу — Евгения Медведева была в полном контакте с залом и даже устроила для детей фотосессию. 

Фото: Instagram

Не менее шумно в Сочи проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». 11 числа, через два дня после замечания Кондратьева, фигуристка устроила специальный показ. На льду появились сразу три олимпийских чемпионки — Алина Загитова, Аделина Сотникова и сама Татьяна Навка. На это выступление активно приглашали зрителей в соцсетях. Противоречивость краснодарских властей не осталоаь без внимания подписчиков.

Фото: Instagram
– В Сочи Навке можно. А в Краснодаре уволили директора концертного зала за проведённый концерт. Как так-то, а? - пишет Навке 1707.olga.fr
– В Сочи и Авербуху можно, что дальше?- отвечает dreamcatcher2298
– Ничего, что в стране ковид? И массовые концерты запрещены? А Навка вне закона, - пишет 9299.svetlana
– А как же дистанция, маски, код, изоляция по приезду? У вас все сладко, все куплено, а людей принуждают вакцинироваться не пойми чем, - возмущается s.ashikhina.

Если в проведении концертов нет ничего опасного, почему бы не разрешить их всем?

  • В июне Роспотребнадзор запретил проводить в Сочи фестиваль еды и музыки «Стереопикник», который должен был пройти на открытом воздухе.
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