"Проводить концерты нельзя, но Навке и Авербуху – можно". Ограничения из-за коронавируса действуют не на всех?
В Краснодарском крае звезд поздравляют с аншлагом, а для простых людей устраивают показательные порки.
Татьяна Навка и Илья Авербух практически одновременно запустили новый сезон ледовых шоу. Обе программы - «Руслан и Людмила» и «Анна Каренина» будут проходить в Сочи на соседних аренах как минимум до осени. Всё бы ничего, но в Краснодарском крае действуют жесткие ограничения на проведение шоу в закрытых помещениях.
Директор краснодарской спортивной арены «Баскет-Холл», на которой 7 июля прошел концерт певицы Zivert (Юлии Зиверт), получил гневную отповедь от губернатора Вениамина Кондратьева и немедлено уволился.
– Площадка была заполнена практически полностью. Не могу не отреагировать на эту ситуацию. Миллиарды выделяем на борьбу с пандемией. И нам взять и устроить потенциальный очаг! - грозно сказал чиновник и даже выложил запись своей тирады в свой официальный Telegram-канал.
В тот же день в Сочи с успехом прошла премьера ледового шоу Авербуха. Зрители смотрели его без масок и восхищались «полным аншлагом».
В сервисе продажи билетов видно, что в зале "шахматная" рассадка. Но по факту она не работает. Лучше всех это заметно на видео, которое опубликовала после премьеры команда Ильи Авербуха.
На селфи зрителей тоже видно, что на трибунах люди рассаживаются как хотят. Маски можно пересчитать на пальцах одной руки.
– Премьера прошла при полном аншлаге и имела феерический успех у зрителей! - пишет одна из зрительниц, которая сфотографировалась с актрисой Лизой Арзамасовой - молодой супругой Ильи Авербуха.
Главная звезда шоу — Евгения Медведева была в полном контакте с залом и даже устроила для детей фотосессию.
Не менее шумно в Сочи проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». 11 числа, через два дня после замечания Кондратьева, фигуристка устроила специальный показ. На льду появились сразу три олимпийских чемпионки — Алина Загитова, Аделина Сотникова и сама Татьяна Навка. На это выступление активно приглашали зрителей в соцсетях. Противоречивость краснодарских властей не осталоаь без внимания подписчиков.
– В Сочи Навке можно. А в Краснодаре уволили директора концертного зала за проведённый концерт. Как так-то, а? - пишет Навке 1707.olga.fr
– В Сочи и Авербуху можно, что дальше?- отвечает dreamcatcher2298
– Ничего, что в стране ковид? И массовые концерты запрещены? А Навка вне закона, - пишет 9299.svetlana
– А как же дистанция, маски, код, изоляция по приезду? У вас все сладко, все куплено, а людей принуждают вакцинироваться не пойми чем, - возмущается s.ashikhina.
Если в проведении концертов нет ничего опасного, почему бы не разрешить их всем?
- В июне Роспотребнадзор запретил проводить в Сочи фестиваль еды и музыки «Стереопикник», который должен был пройти на открытом воздухе.
Теги: #коронавирус, #спорт, #Навка, #Авербух, #Шоу-бизнес, #фигурное катание
Рубрика: Шоу-бизнес