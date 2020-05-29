"Доступ к нему запрещен!" Брат больного коронавирусом Владимира Кузьмина потерял с ним связь

Брат Владимира Кузьмина бьет тревогу. Его оградили от информации о состоянии здоровья артиста, который сейчас находится в больнице с коронавирусом. Александр не может связаться ни с самим братом, ни с приближенными к нему родными. Своими переживаниями за близкого родственника, он поделился с Sobesednik.ru.

О своей госпитализации Владимир Кузьмин сообщил в Instagram еще 13 июня.

– Я в госпитале, – поделился 66-летний певец. – Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мною в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной.

Через несколько дней после этого сообщения мы связались с младшим братом артиста, Александром. Как оказалось, несмотря на то что Владимир уже давно находится с ним в конфликте и даже заблокировал его телефон, Кузьмин-младший до недавних пор все же был информирован о состоянии брата.

– Информацию о Володе я получал от наших общих родных. Например, от племянника по имени Александр, – сказал нам брат Владимира Кузьмина.

По словам Кузьмина-младшего, перед госпитализацией у Владимира поднялась температура, которую не удавалось сбить.

– В больнице врачи смогли ему помочь, – продолжает наш собеседник. – Когда температура нормализовалась, Володе сказали, что он может продолжить лечение дома. Но потом решили, что в госпитале ему будет лучше.

Три дня назад у него было 30 процентов заражения легких. Несмотря на это, он чувствовал себя хорошо, играл на гитаре в палате. Больница, в которой находится брат – очень серьезная. В ней в свое время лечился Дмитрий Медведев, и Сергей Шойгу.

На этой информации Александр перестал получать новости о брате. На момент нашего разговора Кузьмин-младший был очень обеспокоен.

– Племянник сегодня никакой информации не передал. Это меня пугает, – сетует он. – Доступ к брату запрещен, мне не дают никаких его телефонов.

Сегодня все утро мы с женой пытались дозвониться хоть до кого-то, кто располагает информацией. Все напрасно. А мне же хочется просто знать, что там у него происходит.

Брат Владимира Кузьмина в сложившейся ситуации успокаивает себя как может.

– Родные люди чувствуют друг друга на расстоянии, – поясняет Александр. – Так вот, у меня нет никакого дурного предчувствия по поводу Володи. Думаю, все будет хорошо. Наверное, это просто очередное испытание, которое дает нам Боженька, чтобы мы его прошли.