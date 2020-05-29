Новах Нина
Сегодня, в 8:00

"Доступ к нему запрещен!" Брат больного коронавирусом Владимира Кузьмина потерял с ним связь

Александр Кузьмин утверждает, что в больнице, где сейчас находится артист, лечили Медведева и Шойгу

Фото: Global Look Press

Брат Владимира Кузьмина бьет тревогу. Его оградили от информации о состоянии здоровья артиста, который сейчас находится в больнице с коронавирусом. Александр не может связаться ни с самим братом, ни с приближенными к нему родными. Своими переживаниями за близкого родственника, он поделился с Sobesednik.ru.

О своей госпитализации Владимир Кузьмин сообщил в Instagram еще 13 июня. 

– Я в госпитале, – поделился 66-летний певец. – Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мною в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие, гитара со мной.

Через несколько дней после этого сообщения мы связались с младшим братом артиста, Александром. Как оказалось, несмотря на то что Владимир уже давно находится с ним в конфликте и даже заблокировал его телефон, Кузьмин-младший до недавних пор все же был информирован о состоянии брата.

– Информацию о Володе я получал от наших общих родных. Например, от племянника по имени Александр, – сказал нам брат Владимира Кузьмина. 

По словам Кузьмина-младшего, перед госпитализацией у Владимира поднялась температура, которую не удавалось сбить.

– В больнице врачи смогли ему помочь, – продолжает наш собеседник. – Когда температура нормализовалась, Володе сказали, что он может продолжить лечение дома. Но потом решили, что в госпитале ему будет лучше.

Три дня назад у него было 30 процентов заражения легких. Несмотря на это, он чувствовал себя хорошо, играл на гитаре в палате. Больница, в которой находится брат – очень серьезная. В ней в свое время лечился Дмитрий Медведев, и Сергей Шойгу.

На этой информации Александр перестал получать новости о брате. На момент нашего разговора Кузьмин-младший был очень обеспокоен.

– Племянник сегодня никакой информации не передал. Это меня пугает, – сетует он. – Доступ к брату запрещен, мне не дают никаких его телефонов.

Сегодня все утро мы с женой пытались дозвониться хоть до кого-то, кто располагает информацией. Все напрасно. А мне же хочется просто знать, что там у него происходит.

Брат Владимира Кузьмина в сложившейся ситуации успокаивает себя как может. 

– Родные люди чувствуют друг друга на расстоянии, – поясняет Александр. – Так вот, у меня нет никакого дурного предчувствия по поводу Володи. Думаю, все будет хорошо. Наверное, это просто очередное испытание, которое дает нам Боженька, чтобы мы его прошли.

Персона
Культура и ТВ 1 неделю назад

Сергей Пенкин о совместном концерте с Цоем, участии в "Трех аккордах" и о том, почему мы все "куколки". Большое интервью певца "Собеседнику" (видео)

Общество 2 дня назад

Хуже, чем в Зимбабве: почему электричество в России так дорого стоит

Общество 2 дня назад

"Восемь лет сражаюсь с властью Курска": 90-летняя труженица тыла обратилась к Путину

Общество 2 недели назад

Арктический, дальневосточный, "золотой" гектар: почему буксует программа выдачи бесплатных земель

Политика 2 недели назад

Наукоград Дубну превращают в свалку. Кто виноват: мусорная реформа или друг Путина?

Политика 3 недели назад

Союз миллиардеров: семьи экс-лидеров бывших республик СССР скупают недвижимость в Москве и Подмосковье

Спорт 33 минуты назад

Спортсменам Олимпиады в Японии рекомендовали использовать презервативы как сувениры

Спорт 1 час назад

"С надеждой, но в ожидании провала": в понедельник сборная России проведёт ключевой матч на Евро-2020

Культура и ТВ 2 часа назад

Человек, при котором в Театре на Таганке появился занавес: 80 лет со дня рождения Золотухина

Культура и ТВ 3 часа назад

"Ко мне никого не пускают": Николай Дроздов попал в больницу в день своего 84-летия

Туризм 3 часа назад

"Куда летите? Чокнулись совсем?" Россияне переругались в Сети из-за открытия Турции

Шоу-бизнес 9 часов назад

Агутин: "Отпетые мошенники" ушли в небытие из-за погрома в гримерке и Крутого

Шоу-бизнес 11 часов назад

"Из-за угроз мне приходится оглядываться на улице!" Внучка Людмилы Гурченко страдает от травли

Культура и ТВ 1 день назад

Художник собрал флаг России из объявлений реабцентров для наркозависимых

Культура и ТВ 1 день назад

Кира Прошутинская об Анатолии Лысенко: Он защищал журналистов и за это получил инсульт

Шоу-бизнес 1 день назад

Дима Билан объявил об открытии приюта для кошек

Спорт 1 день назад

"Еще споем вместе!": Сборная России по футболу поддержала певицу МакSим, введеную в кому

Туризм 1 день назад

"Да куда ты денешься? Улыбнёшься и пойдёшь искать хибарку": Дмитрий Журавлёв о южном турбизнесе

Культура и ТВ 1 день назад

"В шпионаже меня подозревали и КГБ, и ФБР": интервью Джоанны Стингрей о Гребенщикове и "нехорошем" СССР

Культура и ТВ 1 день назад

Из "Бриллиантовой руки" вырезали ядерный взрыв: как снимали комедию с Никулиным

Шоу-бизнес 1 день назад

"Все-таки развелись?" Репер Элджей снял клип о расставании с Настей Ивлеевой

Культура и ТВ 2 дня назад

"Это было лишнее высказывание": Гришковец извинился за то, что назвал Земфиру наркоманкой

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Не хотим потерять ее как Фриске и Началову": россияне молятся за певицу МакSим

Шоу-бизнес 2 дня назад

"Я все время ошибалась!" Пугачева шокировала гостей во время праздника Галкина

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика