Владимир Кузьмин опустил родного брата, назвавшего его жену содержанкой

64-летний музыкант Владимир Кузьмин неожиданно оказался в центре семейного скандала. Причиной стало неосторожное высказывание брата певца. Александр Кузьмин в одном из интервью сообщил, что не верит в искренность чувств супруги Владимира Екатерины. Мол, ей от него нужны только деньги. Братья серьезно поссорились и даже перестали общаться, заблокировав друг друга в соцсетях.

Александр Кузьмин и Владимир Кузьмин / фото: скриншот Youtube

Поклонники Кузьмина пребывают в шоке: ведь брат музыканта и сам еще недавно находился у него на содержании. А теперь позволяет себе негативно отзываться о его супруге!

Напомним, Кузьмин вернулся к своей бывшей жене Кате после семи лет совместной жизни с другой женщиной по имени Светлана. Именно из-за этого и произошла ссора братьев. Александр неожиданно встал на сторону Светы, сообщив, что, в отличие от Екатерины, она по-настоящему любила певца.

Слова родственника глубоко задели Кузьмина. Он сообщил, что его напрягает беззаботная жизнь Александра, который всю жизнь живет за чужой счет и не гнушается брать деньги даже у женщин. Кузьмин признался, что сам он всю жизнь работал, не покладая гитары, а его брат в это время грелся на солнышке в Калифорнии. Вот и теперь он пытается зарабатывать на имени знаменитого Кузьмина, расхаживая по ток-шоу и раздавая интервью за деньги.

– Пора бы Саше начать работать, а не гнать на женщин и жить за счёт них. Если не хватает таланта найти работу музыкантом, займись чем-нибудь полезным для людей, – гневно высказался по поводу болтливого родственника музыкант.