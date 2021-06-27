«Что-то все тут не так»: профессор Кричевский о «шокирующем откровении Минздрава» про вакцинацию

Введение обязательной вакцинации «для отдельных категорий граждан» вызвало лишь массовое недовольство и нагнетание обстановки в обществе, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии россиян в социальных сетях. Согласно проведенному недавно опросу, основными причинами нежелания жителей страны прививаться являются страх перед долгосрочными последствиями для здоровья и небольшой выбор вакцин. К слову, антипрививочников среди опрошенных оказалось всего 11%. Экспертное сообщество предлагает различные варианты решения данной проблемы, в числе которых - дать россиянам возможность прививаться не только отечественными препаратами, но и западными вакцинами.

Похожего мнения придерживается доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. Вместе с этим, он рассказал, что временные методические рекомендации от Минздрава повергли его в шок, а также посетовал на то, что в России нет широкого выбора вакцин, в том числе тех, которые сертифицированы за рубежом.

«Скажем сразу: мы за всеобщую вакцинацию. Но при этом мы за выбор вакцины из всего сертифицированного в России и за рубежом спектра. Пусть даже за деньги. За наши кровные.

Очередное откровение Минздрава повергло в шок. Оказывается, насколько вакцина предохраняет от заражения и передачи вируса другим людям до конца неизвестно. От тяжелого течения заболевания и смерти - известно, от распространения - нет.

В заметке не говорится, о какой вакцине идёт речь. Зато сообщается, что по данным Минздрава доля тех, кто заболел после прививки - 0,5%, а по сведениям Путина - все 10%.

Что-то все тут не так», - пишет Кричевский в своем авторском telegram-канале.



