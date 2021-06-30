Вчера, в 22:48

От 0,5 до 2,5%: Профильные ведомства не сходятся в данных о числе заболевших среди привитых

Показатели, которые приводят Мурашко и Голикова различаются в пять раз

Фото: Global Look Press

Михаил Мурашко

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом заявлял, что только 0,5% из числа привившихся заболели коронавирусом и перенесли его в легкой форме.

«За все время ни одного летального исхода не зафиксировано», – говорил Мурашко в эфире интервью с журналистом Владимиром Познером.

Это не сходится с данными, которые приводит вице-премьер и глава координационного совета по борьбе с ковидом Татьяна Голикова. Она сообщает о 2,5% заболевших коронавирусом от числа привитых граждан.

На прошедшей прямой линии Владимир Путин отвечая на утверждение, что этот показатель на самом деле может быть выше 10%, советовал верить именно Голиковой.

«Она все-таки занимается этим ежедневно, профессионально, она была министром здравоохранения, она знает, о чем говорит», – заявил Путин.

Журнал Vademecum выяснил, что в регионах показатель действительно близок к 0,5%. Только там, где эта статистика собирается.

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