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ВИЧ-отвод: Создатель "Спутника V" раскритиковали врачей за лишние недопуски до вакцинации

Пока россияне не торопятся прививаться “Спутником V”, их ВИЧ-положительным согражданам приходиться выбивать себе право на эту иммунопрофилактику

Фото: Global Look Press

В июне в московской поликлинике №3 терапевт отказал пациенту с ВИЧ-инфекцией в вакцинации от коронавируса. Медик решила, что даже при нулевой вирусной нагрузке молодой человек не может привиться. Об этой истории рассказывает портал фонда «СПИД.центр».

«Уже более 500 ВИЧ-положительных пациентов Московского областного центра СПИДа отмечали, что после вакцинации они не испытывали особенных побочных эффектов по сравнению с ВИЧ-отрицательными людьми»

, – подтверждал медицинский директор фонда Антон Еремин.

Глава центра имени Гамалеи, где разрабатывался «Спутник V», Александр Гинцбург, отметил, что специальных исследований на группах ВИЧ-положительных людей не проводилось.

В рекомендациях к вакцине действительно указано, что препарат противопоказан для людей с «иммунодефицитами», но большинство пациентов с ВИЧ принимают терапию и их иммунитет восстановлен.

«Если человек находится в любой ремиссии, если у него нормальное количество клеток CD4, то он – нормальный человек, его надо вакцинировать. Это, скажу так, безграмотность тех, кто отказывает, не побоюсь этого слова»

, – настаивает Гинцбург.

Поскольку случай с отказом в вакцинации для ВИЧ-положительных пациентов оказался не единственным, фонд «СПИД.центр» направил обращение к министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

«Мы просим Минздрав дополнительно уведомить медиков о том, какие могут быть поводы для медицинского отвода и что ВИЧ-инфекция не является одним из них», – обращается к руководителю ведомства директор фонда Сергей Абдурахманов.

Также в фонде предлагают признать ВИЧ-позитивных пациентов приоритетной группой по вакцинации от COVID-19.

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