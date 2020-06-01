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"Я не верю путинским чиновникам": общество возмутилось идеей наказывать за критику вакцинации

В Общественной палате обратили внимание на то, что некоторые россияне продолжают распространять домыслы о вреде прививок

Фото: Global Look Press

Судя по всему, правы были те эксперты, которые утверждали, что недавняя отмена системы QR-кодов и ряда иных коронавирусных ограничений, вместе с положительной риторикой властей относительно оценок эпидемиологической ситуации в России, спровоцированы одной единственной причиной – предстоящими выборами и нежеланием Кремля провоцировать конфликт с обществом перед голосованием.

Ведь, неоднократно назвав ситуацию в стране стабилизирующейся и обозначив, что темпы вакцинации значительно выросли в последнее время, власти продолжают искать способы для того, чтобы добиться увеличения всех соответствующих показателей, за которые ранее боролись методами, откровенно раздражающими населением.

Так, недавно в России прозвучало предложение о введении наказания за призывы к отказу от вакцинации. С соответствующей инициативой выступил член ОП Ленобласти Владимир Петров. При этом мужчина считает необходимым ввести ответственность за призывы к отказу от приема прививки по немедицинским показаниям. Свои идеи член Общественной палаты подробно изложил в письме на имя главы Минюста Константина Чуйченко.

Петров при этом обращает внимание на то, что большая часть граждан России продолжают пропагандировать домыслы о вреде прививок, а ряд медработников поддерживают эти слухи. Кроме того, член ОП обеспокоен и растущим черным рынком продажи сертификатов вакцинации.

«В связи со сложившимися обстоятельствами, прошу вас рассмотреть идею о внесении изменений в УК РФ в части установления ответственности за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям, а также установления ответственности для медицинских работников, которые распространяют вредительскую и недостоверную информацию о прививках», – пишет он, подчеркивая, что такие шаги позволят искоренить ряд «недопустимых явлений» в стране.

Нужно ли говорить, насколько эмоционально отреагировал на эту инициативу ее ключевой объект – российское общество. В социальных сетях россияне высказывают свое недоумение по поводу участившихся попыток усилить давление на граждан в попытках принудить их к участию в программе по иммунизации. Многие отмечают, что ключевой проблемой «недопустимых явлений», о которых заявляет Петров, является тот факт, что власти своими действиями в последнее время окончательно уничтожили остатки доверия к себе. Высказываются и другие мнения.

«Чего??? Это вообще то личное дело каждого ставить прививку или нет. Совсем рехнулись?»;

«Я не верю путинским чиновникам. Не верю, что они желают добра мне и моей семье»;

«Великая держава не решает проблему, а только пугать может»;

«А за отсутствие полноценного информирования о происходящем и возможном нарушении прав никакого наказания не предусмотрено?»;

«Если вакцина такая классная, полезная, безопасная, то почему производители этой полезности не берут на себя ответственность за последствия употребления этого лекарства»;

«Дармоеды, слуги народа сидят и выдумывают, что же такого античеловечного придумать. Без альтернатив, если ты говоришь, что нужно ставить этот укол – это хорошо. Если нет – закроют. Это как не предстоящих выборах в Думу, всех неугодных посадили и осталось одно едро под разными названиями»;

«И какое должно быть доверие к таким чиновникам, которые только и думают о том, как ещё наказать и запугать народ?»;

«Я вас поздравляю, сограждане! Мы живём в стране победившего идиотизма»;

«А наказания за нарушение прав человека никто не напомнит?» – возмущаются граждане в комментариях.

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