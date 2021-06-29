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Чайковский и Моргенштерн вошли в топ-3 популярных российских музыкантов за рубежом

В десятку самых востребованных у пользователей Spotify за границей россиян также попали "Тату" и Сергей Рахманинов

Фото: Global Look Press

Пользователи Spotify за пределами РФ охотнее всего из российской музыки слушают сочинения композитора Петра Чайковского.

«Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом», – цитирует ТАСС пресс-службу сервиса. 

На второй строчке рейтинга оказался дуэт из Ижевска Rauf & Faik, а замыкает тройку лидеров рэпер Моргенштерн

В десятку наиболее популярных за границей российских музыкантов также попали исполнитель электронной музыки Tony Igy, певец Jony, хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, IC3PEAK и диджей ARTY. 

На седьмой строчке оказалась группа «Тату», а замыкают топ-10 произведения Сергея Рахманинова.

Ранее в Spotify назвали самых прослушиваемых исполнителей в России. Ими оказались тот же Моргенштерн, а также Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo и Slava Marlow.

На днях сервис отмечал год со дня своего запуска в России. Официально он начал работать в РФ 15 июля 2020 года.

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