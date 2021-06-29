Чайковский и Моргенштерн вошли в топ-3 популярных российских музыкантов за рубежом

Пользователи Spotify за пределами РФ охотнее всего из российской музыки слушают сочинения композитора Петра Чайковского.

«Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом», – цитирует ТАСС пресс-службу сервиса.

На второй строчке рейтинга оказался дуэт из Ижевска Rauf & Faik, а замыкает тройку лидеров рэпер Моргенштерн.

В десятку наиболее популярных за границей российских музыкантов также попали исполнитель электронной музыки Tony Igy, певец Jony, хип-хоп-дуэт Miyagi & Andy Panda, IC3PEAK и диджей ARTY.

На седьмой строчке оказалась группа «Тату», а замыкают топ-10 произведения Сергея Рахманинова.

Ранее в Spotify назвали самых прослушиваемых исполнителей в России. Ими оказались тот же Моргенштерн, а также Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo и Slava Marlow.

На днях сервис отмечал год со дня своего запуска в России. Официально он начал работать в РФ 15 июля 2020 года.