Моргенштерн, Алена Швец и BTS: Spotify назвал самых прослушиваемых исполнителей в России

В честь годовщины своего запуска в стране стриминговый сервис Spotify проанализировал интересы российских пользователей.

Самым прослушиваемым исполнителем в России стал рэпер Моргенштерн. Самой популярной исполнительницей назвали инди-рок певицу Алену Швец, а самой популярной зарубежной группой стал корейский коллектив BTS.

«В топе плейлистов по прослушиваниям лидируют "Главные хиты" с самой актуальной на сегодня музыкой и "Хип-хоп Пушка" с лучшими треками представителей жанра. Топ сольных исполнителей по-прежнему представляют рэперы из России, Казахстана и Беларуси – Моргенштерн, Скриптонит, kizaru, ЛСП, Pharaon, Boulevard Depo, Slava Marlow, Gone.Fludd, Mayot и Макс Корж», – рассказал сервис агентству ТАСС.

В Топ-10 самых прослушиваемых треков на первом месте оказался Slava Marlow с треком «Снова я напиваюсь», на одну строчку ниже kizaru – «Дежавю», cледом за ним Morgenstern – «Cristal & Мoёt».

Самым прослушиваемым альбомом стал альбом kizaru «Born to trap». На втором месте идут Miyagi & Andy Panda с альбомом «Yamakasi», третье место занял Mayot с альбомом «Ghetto Garden».

В списке самых популярных коллективов в России оказалось немало рок исполнителей. В нем можно увидеть такие группы как «Король и Шут», «Пошлая Молли», «Порнофильмы», «Кино», «Нервы» и группа «Кис-кис».

Как отмечается, в декабре 2020 года в рейтинге самых популярных сольных исполнительниц лидировала Billie Eilish, однако сейчас список возглавляет российская инди-рокерша Алена Швец, которая обошла по прослушиваниям в России и Billie Eilish, и американскую поп-звезду Ariana Grande.