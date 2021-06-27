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На Троицкой линии метро будут находиться 17 станций, включая Крымскую и Академическую

Длина строящейся в Москве Троицкой линии метро составит 40 километров

Фото: Global Look Press

Ветка столичного метро от станции Московского центрального кольца (МЦК) «Крымская» до Троицка получила свое название.

Как сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы, Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому новая линия будет называться Троицкая. В проекте строящаяся ветка фигурировала как Коммунарская.

На линии будут расположены станции «Крымская» (с пересадкой на одноименную станцию МЦК), «Академическая» (с пересадкой на Калужско-Рижскую линию), «Вавиловская», «Тютчевская», «Бачуринская», «Коммунарка», «Сосенки», «Ракитки» и «Десна».

Всего на Троицкой линии, длина которой составит 40 километров, будет 17 станций.

Теги: #Москва

Рубрика: Общество

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