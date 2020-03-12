"Окапывается на президентской даче надолго": Ходорковский о стройке у резиденции Путина

Бывший глава «Юкоса», общественный деятель Михаил Ходорковский прокомментировал вышедшее сегодня расследование «МБХ Медиа» о масштабном строительстве возле официальной резиденции президента в «Ново-Огареве». Он полагает, что строительство ведется индивидуально для Владимира Путина и это выдает его готовность оставаться в президентском кресле ещё долго. При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорит, что не в курсе строительства, а публикацию не читал.

«Путин действительно решил править вечно, — говорит Ходорковский. — Приготовления к пожизненному правлению ведутся очень нагло и вызывающе, поэтому есть шанс, что граждане когда-то перестанут это терпеть».

Отметим, что в самом расследовании фактов, что непосредственно Владимир Путин является бенефициаром этой стройки, которую без земли оценивают в сумму от 20 до 50 миллиардов рублей, нет. Однако Ходорковский уверен, что, учитывая накопившееся количество вопросов к фактическим и предполагаемым резиденциям первого лица, доказывать что-то здесь должны не журналисты, а, наоборот, сам Путин. Тем более, что документация про стройке скрыта от общественности на вполне легальных основания.

Он полагает, что контракты скрывают, «чтобы мы не узнали, во сколько нам обходится скромный и непритязательный Владимир Владимирович», который, по его мнению, «имеет наглость потратить на себя такие огромные государственные деньги».

Ходорковский упрекает Путина, что тот живет слишком комфортно и богато для президента относительно небогатой страны:

«Что вы скажите, если государственный служащий за наш с вами счет строит личный хоккейный стадион, личную больницу или личный капитальный мост через реку?»

— задается вопросом бизнесмен, напоминая, что в это время в больницах часто не хватает мест для ковидных больных, а в стране высокий уровень бедности. Необходимость в таких постройках Ходорковский видит в том, что «Путин явно окапывается на президентской даче надолго».

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что не располагает никакими сведениями об этом строительстве: «Я, честно говоря, не знаю. Если не ошибаюсь, это же запрещенный сайт [сайт «МБХ Медиа» заблокирован якобы из-за размещения информации «нежелательной организации» «Открытая Россия», — ред.] у нас в стране. Мы его не читаем. Запрещенное издание» (цитата по «Интерфаксу»). Он, впрочем, заверил, что непосредственно на территории резиденции в «Ново-Огареве» никаких строек нет — этого журналисты и не утверждали.