Ходоркосвкий ответил Путину на его слова о "жулике", напомнив про поправки

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС назвал предпринимателя Михаила Ходорковского «жуликом».

Он также подчеркнул, что сотрудники службы безопасности компании ЮКОС, которую возглавлял бизнесмен, совершали убийства. При этом глава государства отметил, что причастность Ходорковского к ним доказана не была, однако, по его мнению, они не могли убивать людей по собственной прихоти, потому «что так не бывает».

В ответ на это сам Ходорковский в своем Twitter парировал фразу о том, что он «жулик», пояснив, что это «редкий случай, когда [он] заведомо уступает Владимиру Владимировичу [Путину] пальму первенства»: «Такое жульничество, как он с Конституцией и своими сроками, перещеголять невозможно».

Намеки президента о своей причастности к убийствам он пока не прокомментировал.

Отметим, что твит Ходорковского появился за 12 часов до выхода интервью. Фрагмент интервью с фразой про «жулика» появился в Telegram-канале «Пул N3» накануне вечером.