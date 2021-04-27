Становая о давлении на СМИ: это уже новая страна, и это только начало

На фоне послания Путина Федеральному собранию, его потенциальных контактов с американским коллегой Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским при обострении отношений с Западом и росте напряженности у украинских границ, а также после появления сообщений о требовании прокуратуры признать «штаб Навального» экстремисткой организацией, российские СМИ почти не обратили внимание на еще один, довольно важный момент.

Речь о том, что 23 апреля 2021 года Минюст России включил издание «Медуза» в список иностранных агентов, что стало серьезным ударом по еще одной информационной площадке, редакционная политика которой заметно отличается от работающих едва ли не по разнарядке федеральных СМИ. Фактически произошедшее с «Медузой» можно считать новым шагом Кремля на пути к новому, еще более жесткому «закручиванию гаек», как минимум в информационном пространстве.

К примеру, как утверждает политолог Татьяна Становая, решение по «Медузе» носит сугубо политический характер. Эксперт при этом отмечает, что российские власти за последние полгода предприняли такое количество шагов, направленных на усиление давления на альтернативное мнение, что Россия превратилась в совершенно новую страну.