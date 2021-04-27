Корреспондента "Дождя" забрали в полицию из-за акции 21 апреля

Как сообщает «Дождь», полиция пришла домой к корреспонденту телеканала Алексею Коростелеву. Его забрали в отделение для составления протокола за участие в несогласованной акции протеста 21 апреля.

В редакции рассказали, что около семи утра в квартиру к журналисту постучались двое сотрудников полиции. По словам Коростелева, это был участковый и представитель уголовного розыска. Они отказались называть цель своего визита, пока им не откроют дверь.

В итоге репортеру сообщили, что составят протокол за участие в несогласованной акции (ст. 20.2 КоАП, часть не уточняется) и забрали в ОВД «Левобережный».

Издание отмечает, что Алексей Коростелев работал как журналист на акции 21 апреля, у него была аккредитация и редакционное задание.

Сам Коростелев рассказал, что полицейские показали ему видео с акции, на котором якобы был он. «Но меня там нет», — отметил он.

Акции в поддержку Алексея Навального прошли 21 апреля во многих городах России. Протестующие требовали предоставить отбывающему срок в колонии во Владимирской области политику медицинскую помощь