Соболь оштрафовали на 300 тысяч за интервью, в котором не упоминался митинг 21 апреля

Адвокат Любови Соболь Владимир Воронин сообщил, что Симоновский районный суд оштрафовал ее на 300 тысяч рублей по статье об организации несанкционированного митинга 21 апреля, пишет «Медиазона».

Напомним, Любовь Соболь задержали до начала митинга. Ее вывели из такси и долгое время не запускали в отдел полиции, держа в автозаке.

Позже в рапорте ее обвиняли в организации митинга из-за участия в утреннем шоу на радиостанции «Эхо Москвы» 19 апреля. При этом в выпуске Соболь не называла даты митинга, места его проведения. В качестве доказательства по делу приводится цитата: «Никто не хочет выходить на митинги, особенно, когда власти угрожают дубинками и люди на митинги выходят от отчаяния».