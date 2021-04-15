"Горькая пилюля для Путина": как Джо Байден президента России "перехитрил"

Недавний телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, состоявшийся по инициативе американской стороны, дал российским властям и провластным экспертам немало поводов для гордости. Дескать, Запад, наконец, интерпретировал сигналы, которые ему посылает Москва о недопустимости отдельных шагов в решении тех или иных вопросов, а также понял, что без участия России решить ряд глобальных проблем будет попросту невозможно.

Наконец, нашлись даже те, кто считает, что Москве своими активными действиями, в том числе переброской войск к границам с Украиной, удалось вынудить Запад пойти на попятную и первым начать принимать меры, направленные на стабилизацию обстановки.

В то же время, как считает известный российский политолог Татьяна Становая, эта радость, равно как и объявление победы, могут оказаться преждевременными. По словам эксперта, Джо Байдену в действительности удалось перехитрить российского коллегу. Становая, к примеру, напоминает, что незадолго до предложения провести саммит на нейтральной территории Вашингтон ввел очередные санкции, что стало еще одной горькой пилюлей для Кремля, которому теперь нельзя спешить с положительным ответом и остается маневрировать, пытаясь сохранить хорошее лицо при довольно плохой игре.

«Джо Байден предпринял попытку перехитрить Владимира Путина. Прекрасно понимая, что российский президент очень хотел бы встретиться и по душам обсудить судьбы мира, глава Белого дома решил предложить ему организовать двусторонний саммит, однако резко поднял ставки, предварив это мероприятие пакетом довольно жестких санкций. И это горькая пилюля для Путина, как говорится, и хочется, и колется.

Комментарии Дмитрия Пескова, озвученные сегодня, в данном контексте выглядят весьма интересно. Он заявил, что встречи в ближайшие недели быть не может. Однако о ближайших неделях никто и не говорил. К примеру, Псаки заявляла о нескольких месяцах, называя ориентировочно лето. То есть, в Кремле ждут и думают, а вместе с тем посылают сигналы о том, что встреча может быть отменена, если слишком сильно давить», – пишет Становая в своем авторском Telegram-канале.