Обмануть Путина: Шурыгин раскрыл секретный план Байдена по Украине

Американский президент Джо Байден приготовил секретный план для решения вопроса с ростом напряженности вокруг Украины и обмануть Россию. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook пишет российский журналист Владислав Шурыгин, ссылаясь на собственные источники в Киеве.

По словам автора, Вашингтон планирует тянуть время, предлагая российскому президенту Владимиру Путину разного рода саммиты и встречи с переговорами, а тем временем украинским законодателям предстоит в срочном порядке подготовить изменения в законодательство, которые позволят США разместить на территории Украины свои военные базы. Впоследствии, убежден Шурыгин, под прикрытием военного присутствия Соединенных Штатов и НАТО Киев сможет беспрепятственно «зачищать» территорию самопровозглашенных республик Донбасса.

«Мой источник в Киеве поделился информация о неком тайном «плане Байдена» по украинскому вопросу, который был озвучен в рамках встречи Тони Блинкена и главы МИД Украины Кулебы. Украинский министр с этой встречи вышел окрыленным и заявил, что он удовлетворен разговором. Глава МИД тогда даже комментировал встречу. «Мы около часа спокойно обсуждали ряд ключевых вопросов в повестке. Многие помнят, что после первой телефонной беседы я писал, что начнется новый период в отношениях между Киевом и Вашингтоном. Сейчас же я могу с уверенностью сказать, что этот период начался, более того, мы уже его проживаем.

Что же касается самого плана, то его суть составляет всего два пункта. Во-первых, Украина ускоренно принимает проект закона, который разрешает размещение на ее территории военных баз США и НАТО. Во-вторых, Вашингтон заключает с Киевом договор о размещении в стране баз и в одностороннем порядке размещает свои базы – две сухопутных и одну морскую. На всех этих базах будет проведена модернизация аэродромов, чтобы они могли принимать все типы американских самолетов, в том числе тяжелых транспортников.

Как считают американцы, они таким образом сумеют блокировать российский план масштабной военной операции России против Украины, в случае любого обострения ситуации на востоке страны. Под прикрытием этих военных баз, а точнее под прикрытием военного присутствия США, Киев уже сможет, не опасаясь российских контрдействий, заниматься поэтапной зачисткой Донбасса.

Как утверждает источник, в рамках этого же плана была озвучена инициатива Джо Байдена встретиться с Владимиром Путиным и провести саммит. Процедура подготовки к этой встрече вместе с обсуждением повестки позволит выиграть определенное время у русских на подготовку для принятия соответствующих законов, заключения необходимых договоров и размещение американских военных в Украине.

Фактически, речь идет о том, чтобы полгода водить русских за нос, поскольку это время нужно на подготовку и реализацию американского плана. Вообще, выглядит все очень логично», – пишет Шурыгин.