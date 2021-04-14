Байден и Путин обсудят транзит власти в России: Гращенков сделал громкое заявление

Недавняя телефонная беседа между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным, как известно, завершилась предложением главы Белого дома провести встречу на самом высоком уровне, организовав для этого саммит на какой-нибудь нейтральной территории.

О том, какой ответ на эту инициативу дадут в Кремле, эксперты пока могут только догадываться, тем более что вариантов здесь немного. Куда больше пространства для маневров и оценок во всем, что касается ключевых тем предложенного американским президентом «саммита».

Впрочем, и здесь выбор невелик, поскольку единственной из самых важных и до сих пор неразрешенных вопросов в отношениях между США и Россией, как считает политолог Илья Гращенков, остается вовсе не Украина, санкции, Северный поток или другие точки напряжения, а трансфер власти в России.

Для продолжения этого процесса, убежден эксперт, Кремль нуждается в снижении внешнего давления и перезагрузке отношений с Вашингтоном, и именно это стороны могут обсудить в ближайшее время.

Илья Геращенков // Фото: стоп-кадр канала Iton TV, Youtube

«О чем будут говорить Джо Байден и Владимир Путин? Как бы странно это ни звучало, но ключевая из нерешенных тем между Москвой и Вашингтоном – это трансфер власти, – пишет эксперт в своем авторском Telegram-канале.

«Нужно напомнить, что весь 2019 год все только и говорили о формате и сроках этого трансфера: через Совбез или Госсовет, до 2024 года или после этого срока. Но 2020 год и пришедшая вместе с ним пандемия фактически все обнулил, хотя ни один из обсуждавшихся ранее вариантов не похоронен окончательно.

Приход в Овальный кабинет Джо Байдена вместо Дональда Трампа также частично спутал Кремлю планы, там все же очень надеялись, что республиканца изберут на второй срок. Новая администрация была для Кремля «терра инкогнито», никто не мог толком понять, продолжит ли она внешнюю политику Барака Обамы, или все же пойдут на определенную перезагрузку отношений.

Пророссийская западная пресса даже неоднократно намекала на то, что не нужно давить на Владимира Путина, поскольку эффект может быть обратным – закрытие в раковину и усиление давления на оппозицию внутри России. В результате все развивается именно по этому негативному сценарию.

Вернулся Навальный и заметно спутал все карты, начав предвыборный политический сезон в стране с масштабных акций протестов. На этом фоне имидж Москвы в глазах стран Запада начал стремительно возвращаться к описанному еще Рейганом образу «империи зла».

А в довершение ко всему этому сам Джо Байден еще и утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, считает ли он российского коллегу убийцей. В ответ на это в Кремле тут же было принято решение о повышении ставок, отсюда и слухи о масштабной войне с Украиной.

Разумеется, все эти политические приемы ставят перед собой только одну задачу – начать, наконец, торги. Глобальные проекты, снятие санкций и прочее – это, скорее, техника, а не политика. Главный же вопрос – тот, который был поставлен еще National Interest: готовы ли Соединенные Штаты перестать давить на российского президента или даже запустить процесс перезагрузки отношений».