Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального на время суда

Прокуратура приостановила деятельность штабов Навального в рамках обеспечительной меры. Пока что ограничение действует в качестве временной меры до вынесения окончательного решения по делу. Об этом сообщает директор ФБК Иван Жданов.

«Они просто тут кричат: мы боимся вашей деятельности, мы боимся ваши митинги, боимся умное голосование», — считает Жданов.

Речь идет пока лишь об «общественном движении «Штабы Навального»» — так организацию определяет прокуратура. При этом в команде Навального с этим не согласны: «Это ПРИДУМАННОЕ и несуществующее общественное движение: Штабы Навального это ровно такое же НКО, как ФБК* / ФЗПГ**», — пишет руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков.

Дело в том, что прокуратура не имеет права приостанавливать деятельность НКО, это в состоянии сделать только суд. Ряд СМИ по ошибке сообщают о приостановке деятельности ФБК, но это не так.

Напомним, что московская прокуратура требует признать экстремистскими структуры, созданные лидером российской оппозиции Алексеем Навальным. На каких основаниях они намерены это сделать, неизвестно. Дело засекречено.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».

**ФЗПГ объявлен российскими властями «иностранным агентом».