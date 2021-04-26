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Офис Зеленского не считает "корректной" идею приглашать Путина в Киев

Политика
10:25, 26 апреля 2021

Офис Зеленского не считает "корректной" идею приглашать Путина в Киев
Владимир Зеленский // Фото: Global Look Press
Владимир Зеленский // Фото: Global Look Press

Приглашать президента России Владимира Путина на переговоры в Киев в офисе президента Украины считают «некорректным». Об этом в интервью изданию Liga.net заявил руководитель администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Нет, я считаю это некорректным», — пояснил он, напомнив, что Зеленский ранее выступал с предложением провести переговоры «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Ермак уверен, что это свидетельствует о готовности Украины продолжать общение с Москвой по данной проблеме. 

Напомним, что на инициативу Зеленского в Кремле ответили взаимным предложением провести переговоры в Москве. При этом там добавили, что Путин не собирается обсуждать с ним вопросы, связанные с Крымом, а затронет лишь темы, связанные исключительно с «двусторонними отношениями». 

Вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников тогда сказал, что это «немного странное предложение» со стороны официальной Москвы, потому что «нельзя во время войны ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора». Напомним, что Россия отрицает свою причастность к конфликту на Донбассе.

Тема: Украина

Теги: #Путин #ДНР ЛНР #Зеленский

Рубрика: Политика

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