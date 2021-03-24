"Миллионы переломанных судеб": Чубайс публично раскаялся в реформах 1990-х

Однако экономист настаивает, что другого способа преобразований тогда в России не было.

На фоне заявлений о возможном приближении дефолта, наступление которого лидер КПРФ Геннадий Зюганов, например, прогнозирует ближе к лету 2021 года, с новой силой звучат разговоры о способах избежать экономического кризиса. Который, по мнению ряда экспертов, может совпасть с политическим кризисом. Если худший сценарий и правда случится, сказать, что будет со страной, не возьмется сегодня никто.

Один из главных страхов россиян – повторение тяжелой ситуации, сложившейся в 1990-е годы. До сих пор идут споры, был ли тогда у России другой путь, была ли альтернатива болезненным экономическим реформам, проводимым Егором Гайдаром и Анатолием Чубайсом.

Так, коммунисты до сих пор уверены, что команде Бориса Ельцина стоило пойти по китайскому пути. Однако Анатолий Чубайс, ставший на днях гостем эфира радио «Эхо Москвы», посвященного 65-летию со дня рождения Гайдара, заявил, что убежден в обратном.

– Китайский путь – это путь, в котором есть государство, и оно начинает строить рыночную экономику, – пояснил Анатолий Борисович. – Коммунистическая партия Китая до сих пор продолжает успешно строить капиталистическую экономику. Результат великолепный.

Но важно, что ни на одном из этапов ни одна из ветвей власти к Китае не разрушалась до основания. А у нас их просто не существовало, и поэтому такой сложности задачи история не знала: в отсутствие государства начать строить рыночную экономику.

Китайский путь применять в России было бы совсем нелепо, китайский путь можно было бы обсуждать примерно в районе реформ Косыгина 1965-1969 годов. Может быть, какие-то шансы могли быть у Андропова, но в моем понимании даже уже у Горбачева шансов на китайский путь не было, – считает Чубайс. – К ноябрю 1991 года, когда Гайдара назначили в правительство, была полностью разрушенная экономика, остановившиеся товарно-денежные потоки, отсутствие мяса, карточки на хлеб в Москве. Да какой там китайский путь?! Нет, это (можно было исправить ситуацию. – Прим. Sobesednik.ru) только очень больно и очень тяжело.

Ведущая эфира Ксения Ларина спросила Чубайса, как ему живется с ярлыками, которые, по ее выражению, «навесили, как собак, на молодых реформаторов в 1990-е годы».

– Есть ли желание от этого освободиться, переубедить общество и сказать: «Нет, не во всем виноват Чубайс! И Гайдар не является ни предателем, ни врагом народа»? Или вы уже плюнули на это? – задала вопрос Ларина.

– Плюнуть? Нет, это было бы бравадой – так сказать, – ответил Чубайс. – Это все непростые вещи в личном плане... Но здесь есть еще несколько слоев.

Егор Гайдар и Анатолий Чубайс

Нельзя же отрицать, что в 1990-е миллионам людей пришлось сломать свою судьбу: потерять работу, зарплату, образ жизни, престиж, авторитет. Инженерам пришлось пойти в ларьки, кому-то – в челночники, – перечислял потрясения Чубайс.

Когда десятки миллионов переломанных судеб... я могу страстно рассказывать про инфляционный кризис, плохой бюджет, неграмотную финансовую политику премьер-министра Павлова… Ну и чего? Ты не можешь этим оправдать человеку его поломанную жизнь, – заметил Анатолий Чубайс.

В этом смысле… людям надо понимать, что кто-то виноват. По-человечески это понятное явление. И так вот случилось, что я попал в разряд Бабы Яги, Кощея Бессмертного и не знаю кого еще. Попал – значит, попал, – похоже, уже смирился со своим «виноватым» клеймом Чубайс. – Есть еще одна вещь… всегда во все времена действовало правило первого конверта из классического анекдота* под названием «Вали все на предшественника». Это тоже срабатывает.

Но вообще говоря, по нашей русской традиции можно было предположить, что этот маятник выйдет гораздо дальше. Мы же знаем, что происходило в нашей истории не так давно, в XX веке.

Конечно, хочется сказать: «Как же так, ребята? Я же хотел как лучше». Но в то же время, особенно с возрастом, не можешь не понимать, что могло быть гораздо хуже. В этом смысле все сложилось не так уж ужасно.

*Анекдот про три конверта

На смену старому директору пришел новый. Предыдущий руководитель вручил ему три пронумерованных конверта: «Когда будет плохо, откроешь первый конверт. Если дела пойдут хуже — второй, а если станет невыносимо, то третий».

Новый директор с жаром взялся за дело, но вскоре проблемы одолели, и он вскрыл первый конверт, в котором была одна фраза: «Вали все на меня». Все неудачи новый директор объяснял теперь ошибками старого. И ему стало жить легче, коллектив принял аргумент о вине старого директора.

Прошло время, дела пошли хуже, и директор открыл второй конверт. В нем было два слова: «Проведи реорганизацию». Директор и в этот раз поступил так, как ему советовали, — и жизнь снова наладилась.

Но шло время, и директору снова пришлось туго, и тогда он открыл последний конверт. Послание гласило: «Готовь три конверта!»