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По рецептам Чубайса: Зюганов жестко разнес правительство Мишустина в Госдуме

Политика
18:04, 24 декабря 2020

По рецептам Чубайса: Зюганов жестко разнес правительство Мишустина в Госдуме
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Правительство премьера Мишустина работает на подрыв путинской стабильности и собственного авторитета, возвращая страну в «лихие девяностые». С таким заявлением в рамках выступления в стенах Государственной думы выступил лидер парламентской фракции КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя планы кабмина выставить на продажу свыше трех сотен предприятий, которые на данный момент находятся в государственной собственности.

«Правительство подрывает собственный авторитет, внося на рассмотрение парламента предложение о приватизации целого ряда крупных государственных корпорации. Зачем Мишустину потребовалась приватизация «Транснефти»? Тот факт, что это предприятие выставлено на продажу, как мне кажется, является самым опрометчивым шагом Кабмина, который только дискредитирует премьера Мишустина. Вы должны пересмотреть и отозвать это решение, поскольку оно подрывает основы той стабильности, которой так гордится президент Путин», – посетовал главный коммунист страны.

По мнению Геннадия Андреевича, решение правительства является продолжением лихих девяностых по рецептам Гайдара и Чубайса. «Как можно заниматься приватизацией ГУПов и МУПов? Как можно все это отдать в частные руки, а уже завтра ничем не руководить и оказаться неспособными решать ни одну из проблем в кризисных условиях?» – продолжил свое обращение к правительству Зюганов.

Политик также обратил внимание на то, что наступающий год для России, как и для остального мира, будет довольно сложным. «Впервые за восемь десятков лет у нас будет наибольшая рецессия в экономике, человечество на данный момент стоит на пороге нищеты и массового голода. И либо мы вкладывает огромные средства, которые у нас есть, чтобы поддержать основные цели, сформулированные ранее, или уже к 2023 году эти цели будут провалены», – добавил парламентарий.

Геннадий Зюганов при этом отметил, что основные цели, о которых он напоминает, заключаются во вхождении страны в ТОП-5 экономик мира, преодолении бедности, замедлении темпов вымирания населения, продвижении к освоению передовых технологий. И все эти цели, по его словам, продолжают отдаляться. «Мы сейчас находимся в мировой иерархии только на 12 месте. И если нынешние темпы сохранятся, то уже через три года мы опустимся на 15-ю строчку», – озвучил свои прогнозы депутат.

Теги: #Чубайс #Зюганов

Рубрика: Политика

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