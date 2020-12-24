Путин поблагодарил кабинет министров за хладнокровие в 2020 году

Президент Владимир Путин провел предновогоднюю встречу с кабмином, где оценил работу властей в уходящем году.

Президент отметил, что большинство министров приступили к работе в начале года, после отставки правительства Дмитрия Медведева, но уже в марте им пришлось работать в кризисных обстоятельствах пандемии.

«В короткие сроки была организована системная и слаженная работа, даже в самые тяжелые моменты не было никакой растерянности, никто руки не опустил, это совершенно очевидно. Наоборот, вы сохранили хладнокровие, самообладание, работоспособность и работали в условиях больших нагрузок», — цитирует ТАСС Путина.

При этом президент отметил, что были и недостатки в работе министров, но «выводы уже сделаны». Он сделал акцент о необходимости повышать в грядущем году качество жизни россиян.

Напомним, в середине декабря президент критиковал Минэкономразвития за продовольственную и экономическую политику. «Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь», — цитировал РБК Путина.