Как в 1917 году: миллиардер Рыбаков предупредил о неожиданных событиях в России

О том, что в России назревает пока еще скрытый, но имеющий довольно обширный потенциал политический кризис, некоторые эксперты говорят уже довольно давно. И дело не только в обсуждаемом в последние месяцы транзите власти, который якобы может спровоцировать ожесточенную «подковерную» борьбу правящих группировок за передел сфер влияния и власть как таковую. Проблема может лежать значительно глубже, а основная опасность исходит от давно разорванного общественного договора, о чем свидетельствуют многочисленные непопулярные решения российских властей.
Поэтому протесты в Хабаровске и Бурятии, протесты 2018 года, вызванные нашумевшей пенсионной реформой, и ряд точек напряженности, возникших в отношениях между элитами, давно воспринимаются экспертами как первые шаги к более масштабному кризису, оправиться от которого будет непросто.
Похожее мнение высказал не так давно известный российский миллиардер, предприниматель Игорь Рыбаков. В своем авторском YouTube-канале бизнесмен даже отметил, что опасается возможных непрогнозируемых событий в стране, которые могут погрузить ее в еще большие сложности, чем те, с которыми она сталкивается сегодня.
«Возможны ли какие-то политические катаклизмы в России: революции, перевороты? Боюсь ли я этого? Я очень боюсь того, что может произойти так называемый "черный лебедь" – событие неожиданное, непрогнозируемые. Есть "белые лебеди" – маловероятные события, и маловероятных событий я не очень боюсь. "Черный лебедь", который, например, случился в 1917 году, после чего Россия на многие годы погрузилась в гражданские войны и так далее – вот этого я бы не хотел», – отметил Рыбаков.