Как в 1917 году: миллиардер Рыбаков предупредил о неожиданных событиях в России

О том, что в России назревает пока еще скрытый, но имеющий довольно обширный потенциал политический кризис, некоторые эксперты говорят уже довольно давно. И дело не только в обсуждаемом в последние месяцы транзите власти, который якобы может спровоцировать ожесточенную «подковерную» борьбу правящих группировок за передел сфер влияния и власть как таковую. Проблема может лежать значительно глубже, а основная опасность исходит от давно разорванного общественного договора, о чем свидетельствуют многочисленные непопулярные решения российских властей.

Поэтому протесты в Хабаровске и Бурятии, протесты 2018 года, вызванные нашумевшей пенсионной реформой, и ряд точек напряженности, возникших в отношениях между элитами, давно воспринимаются экспертами как первые шаги к более масштабному кризису, оправиться от которого будет непросто.

Похожее мнение высказал не так давно известный российский миллиардер, предприниматель Игорь Рыбаков. В своем авторском YouTube-канале бизнесмен даже отметил, что опасается возможных непрогнозируемых событий в стране, которые могут погрузить ее в еще большие сложности, чем те, с которыми она сталкивается сегодня.