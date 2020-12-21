Валерий Соловей: в следующем году в России сменится власть

В последнее время в российском информационном пространстве с завидной регулярностью стали появляться разоблачающие материалы о тех или иных персонах, которых так или иначе можно причислить к представителям окружения президента России Владимира Путина. Вместе с этим в экспертной среде не прекращаются разговоры о том, что в стране ведется активная подготовка к так называемому транзиту власти, о котором, по словам некоторых политологов, объявят уже в январе 2021 года.

Многие полагают, что транзит власти и участившиеся случаи разоблачающих материалов в СМИ – звенья одной цепи. Так, известный российский политолог, доктор исторических наук Валерий Соловей, который в середине этого года одним из первых сообщил о подготовке транзита, рассказал о том, что подковерное противостояние элит в стране постепенно переходит в открытую фазу.

Причина внутриэлитной борьбы, по словам политолога, достаточно проста – власть в стране сменится уже в следующем году, а группы влияния уже готовят для себя более выгодные позиции в этом срезе. Об этом политолог рассказал в интервью Youtube-каналу «Главтема Народ».

«Везение покидает Владимира Путина. Я хотел бы обратить внимание на волну разоблачений, которые последние два месяца прокатываются по российской политике, плотно ее трамбуя. Речь идет не только о знаменитом расследовании Навального, я говорю про все то, что появляется в последние месяцы против разных людей: против Ковальчука, зятя Мишустина и многих других. Так вот, такого не было 20 лет, и не случайно, что именно сейчас эта волна накатывается.

Почему все это происходит? По причине того, что грызня бульдогов под ковром переходит в открытую фазу и они начинают друг под друга бить. А почему они это делают? Вот тут самое главное. Происходит это потому, что в следующем году сменится власть в стране, и таким образом элиты готовят более выгодные для себя позиции», – заявил Валерий Соловей.