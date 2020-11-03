"Устраивает всех в окружении президента": политолог назвал "идеального" преемника Путина

Вопрос транзита власти в России стал активно обсуждаться с середины 2019 года: экспертное сообщество выдвигало сразу несколько сценариев передачи власти в стране. Это стало возможным потому, что Владимир Путин, согласно действующей тогда Конституции, не мог участвовать в президентских выборах 2024 года.

Рассматривалось сразу несколько вариантов: это и создание Союзного государства с Беларусью, и усиление влияния Госсовета, который возглавит Путин (президент в этом случае выполняет техническую функцию). Впрочем, до сегодняшнего дня одной из основных версий считается версия с назначением преемника Владимира Путина, несмотря на то, что поправки в Основной закон страны уже внесены и действующий глава государства «обнулил» сроки президентства.

Данные разговоры усилились после того, как известный политолог Валерий Соловей озвучил инсайд из Кремля, согласно которому действующий глава государства покинет пост президента уже в 2021 году. Экспертное сообщество достаточно быстро сошлось во мнении, что речь идет не о досрочных президентских выборах, а именно о назначении преемника. Аналогичной точки зрения придерживается известный политолог Борис Кагарлицкий, который назвал критерии и личностные качества, по которым будут выбирать будущего преемника Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Спец.

«Выбирать будущего преемника будут по достаточно простому критерию: этот человек должен обеспечивать консенсус между правящими элитами. При этом не должен взбунтоваться народ. Все основные группы, которые сложились вокруг президента и вокруг бюджета, должны быть довольны. Преемник же должен сделать так, чтобы они не перегрызли друг друга.

Например, во время первого срока Владимира Путина была четкая задача: разделить олигархов на две группы, которые готовы жить по новым правилам и не грызть других, то есть жить в рамках этого консенсуса. Тех, которые жить по-хорошему не хотели, тех зачистили», – рассказал Борис Кагарлицкий.