Зюганов предсказал новый дефолт в России к лету

О новых экономических проблемах — от обвала рубля до дефолта — рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале.

По мнению политика, страну ожидает дефолт образца 1998 года.

«В воздухе буквально витают те же тревожные ожидания, что и весной 1998 года — за полгода до дефолта», — заявил Зюганов.

Депутат подчеркнул, что регулярно появляются сообщения об очередном росте цен в РФ, происходящем «на фоне катастрофической продуктовой инфляции».

Лидер КПРФ также упомянул о предупреждениях по поводу подорожания обуви, одежды и аксессуаров к лету. Эксперты объясняют это повышением закупочных цен, в частности, на хлопок, стоимость которого выросла на 30-35%, пояснил он. Зюганов заявил о возникшем ощущении, что современные тенденции экономики — это «только начало лавинообразного обрушения управляемой либералами российской экономики».

Лидер КПРФ напомнил, что после событий 1998-го «вытащить Россию из пропасти» смогло правительство Маслюкова-Примакова-Геращенко при поддержке коммунистов. Политик завершил свою речь заявлением о том, что пока еще есть время избежать «чрезвычайщины». Для того, чтобы плавно выйти из кризиса, необходимо воспользоваться предложениями КПРФ, считает Зюганов.

Ранее, Собеседник сообщал, что одежда и обувь могут резко подорожать в России к лету из-за увеличения стоимости материалов.

Каверин Дмитрий