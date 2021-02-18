Рост цен на яйца и курицу в России: экономист объяснил причины происходящего

Немногим ранее представители российских торговых сетей и производители предупредили о риске очередного роста цен на яйца и мясо птицы. По словам экспертов, речь может идти об их подорожании на 10-20%. А в качестве ключевых факторов предстоящего подорожания называют сезонное снижение объемов производства, а также распространение гриппа птиц. Более того, как писали ранее «Известия», ритейлеры уже официально предупредили о возможном росте цен Минпромторг. Однако в Минсельхозе поспешили успокоить общественность, отметив, что ценники останутся на прежних уровнях, хотя в ведомстве и допускают некоторые колебания из-за птичьего гриппа в южных регионах, а также роста стоимости кормов.

А вот представители отраслевой организации «Росптицесоюз» отметили, что себестоимость производства указанной продукции выросла почти на 20-25% еще в 2020 году, однако участники рынка старались сдерживать рост розничных цен. Теперь же, утверждают в организации, их запас прочности закончился и сдерживать цены они больше не могут.

Кроме того, в Минэкономразвития отметили, что мясо птицы растет в цене ускоренными темпами еще начиная с осени минувшего года.

В то же время, как рассказал в эфире «Дождя» экономист, профессор и ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов, речь идет вовсе не о локальной российской проблеме или специфике, а об общем мировом тренде.

«Это общемировой рост, на самом деле. Он наблюдается практически по всем статьям. Были еще первые звоночки: сахар, масло, потом дошло до зерна, теперь яйца с курицей. Но, в принципе, на самом деле, это общий мировой рост цен на сельскохозяйственную продукцию, у которого действительно есть свои, и краткосрочные, и какие-то долгосрочные тенденции. Это объективная реальность. Поэтому российские министерства могут действительно что-то на этот счет комментировать, но на самом деле это не специфично для России», – подчеркнул эксперт.

Объяснил Ениколопов и резкий рост на овощи, к примеру, цена на картофель в начале 2021 года оказалась на 40% выше цен, зафиксированных в начале минувшего года. По его словам, проблема заключается в том, что в минувшие периоды цены на сельхозпродукцию просто были зафиксированы едва ли не на исторически рекордных отметках.

«Были исторически низкие, очень низкие цены на сельхозпродукцию. Сейчас они выросли, последние 3-4 года таких цен не было, но до этого такие цены и были. Есть один способ, который самый быстрый, но он очень нереалистичен в российских реалиях. У нас очень выросли цены после введения контрсанкций, что закрыло дешевый импорт. Если снижается конкуренция, растут цены. Соответственно, если впустить импорт, то цены у нас довольно быстро упадут», – подытожил специалист.