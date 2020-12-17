Чубайс: Практически все задачи Путина в сфере энергоэффективности сорваны

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс, до недавнего времени возглавлявший госкорпорацию «Роснано», рассказал об успехах и провалах российской энергетики: с возобновляемой энергетикой хорошо, а вот с энергоэффективностью проблемы.

«Стратегический провал страны — энергоэффективность. Практически все задачи, которые были поставлены президентом в этой сфере, сорваны; базовые показатели, которые показывают динамику энергоэффективности в стране, особенно в последние годы, выглядят ну просто ужасно», — приводит слова Чубайса РИА Новости. По его мнению, с этим просто нужно смириться и продолжать работать.

Однако обратил внимание спецпредставитель главы государства и на положительные тенденции в этой сфере. Он уверен, что в стратегическом плане Россия добилась успехов в «технологическом кластере возобновляемой энергетики».

Стратегии по низкоуглеродному развитию у России сейчас нет вовсе, объяснил Чубайс. При этом он обратил внимание, что, говоря о перспективе на 2030-е и 2050 годы при её формировании существует большой соблазн, «что мы пойдем по накопленной за 75 лет уникальной компетенции, которая называется героическое занижение планов, а потом их героическое выполнение».