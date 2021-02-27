"Ничего случайного в нем нет": Эксперт указал на важные детали в убийстве Немцова

Ровно шесть лет тому назад, 27 февраля 2015 года, на Большом Москворецком мосту, неподалеку от стен столичного Кремля, был убит известный российский политик и оппозиционер Борис Немцов. С тех пор это место получило в народе название «Немцов мост» или «мост Немцова» и превратилось в народный мемориал, который усилиями столичных волонтеров все еще существует.

Более того, каждый год 27 февраля, в годовщину убийства Бориса Ефимовича жители Москвы приносят на «Немцов мост» огромное количество цветов и устраивают в городе акции в память о политике. Фактически, и по названию, и по ежегодно проводимым акциям, это место превратилось в символ, который не только сохраняет память об одном из самых ярких политиков в истории страны, но еще и в крайне раздражающий фактор для тех, кто не приемлет оппозиции в том ее формате, который предлагал Немцов.

Так, в 2021 году была предпринята попытка в очередной раз избавиться от мемориала. Сначала его разрушили активисты движения SERB, позднее стало известно о задержании волонтеров, дежуривших на мосту.

А вот в информационном пространстве сложилась традиция в годовщину убийства Бориса Ефимовича снова и снова поднимать тему о том, каковы причины произошедшего в тот злополучный вечер на Большом Москворецком мосту. Журналисты, обозреватели, политологи и эксперты из самых разных областей продолжают активно выдвигать версии, опровергая или подтверждая официальную позицию следствия относительно мотивов, причин, заказчиков и исполнителей одного из самых громких убийств последних лет.

К примеру, российский журналист, радиоведущий и политический обозреватель Сергей Пархоменко в эфире «Эха» назвал убийство Немцова «политическим», а также отметил, что считает покушение на политика тщательно спланированной акцией.

«Безусловно, это было политическое убийство: хорошо подготовленное, тщательно спланированное и довольно скрупулезно исполненное в максимально символическом месте – прямо у стен Кремля. И ничего случайного в нем нет», – заявил Пархоменко.