Годовщина смерти Немцова: в Вильнюсе митинг, а в Москве лишь возложение цветов

В Вильнюсе пройдет митинг памяти Бориса Немцова, приуроченный к шестой годовщине смерти политика, сообщается в пресс-релизе Форума свободной России.

Анонсировал мероприятие ответственный секретарь Форума Иван Тютрин. Акция состоится 27 февраля в сквере имени Бориса Немцова.

«В мероприятии примут участие российские политики и активисты, а также литовские и европейские парламентарии. Заявленное число учасников акции - 50», — сообщается в анонсе.

В Москве на «мосту Немцова» в этом году акция памяти не состоится из-за эпидемиологических ограничений. Пройдет лишь возложение цветов.

В ряде регионов РФ точечно пройдут пикеты. В Сочи активисты планируют установить памятную табличку на доме, где жил Немцов.

Оппозиционер Борис Немцов был убит в Москве в 2015 году.