Мэрия назвала разгон мемориала Немцова "недоразумением". Возложить цветы разрешили

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, один из организаторов марша Немцова, рассказал о разговоре в мэрии Москвы. По его словам, городская администрация пообещала не препятствовать возложению цветов на мемориал Борису Немцову на Большом Москворецком мосту 27 февраля с 13:00 и до 17:00.

«Нам дали понять, что власти не имеют возражений против такого формата. (...) Мы понимаем прекрасно, что это не шествие и не митинг, а полиция есть полиция, поэтому мы призываем людей приходить с цветами и портретами Немцова, это никакой агрессии со стороны полиции вызывать не будет», — приводят его слова «Открытые медиа».

Яшин пояснил, что единственное, о чем его попросили в мэрии, — донести до собравшихся важность следования санитарно-эпидемиологическим нормам: надевать маски и соблюдать социальную дистанцию. Это организаторы обещали обеспечить и до того.

Напомним, что организаторы ежегодного марша Немцова в Москве в этом году решили отказаться от шествия, чтобы не идти на конфликт с мэрией из-за запрета на публичные мероприятия. Они направили письмо на имя Сергея Собянина, в котором попросили не препятствовать хотя бы простому возложению цветов. После этого 19 и 20 февраля полицейские неожиданно начали разгонять мемориал и задерживать дежуривших там волонтеров. Задержания также прошли 22 февраля. При этом всех в итоге отпускали без протокола.

Со слов Яшина, в мэрии эти события объяснили «недоразумением»: «Сказали, что это было связано с необходимостью чистить мост, якобы у коммунальщиков возникли трения с волонтёрами, которые там дежурят, а те эксцессы, которые там происходили пару дней — результат недопонимания, и надо это расценивать как недоразумение», — объяснил политик.

Напрямую мэрия это пока не комментировала.

В своем Instagram-аккаунте Яшин также пояснил, что мероприятие будет проходить с 13:00 до 17:00, подойти к мосту можно будет со стороны улицы Варварка, у метро «Китай-Город», на подходах к месту будут дежурить волонтеры.