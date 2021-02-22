Возле мемориала Немцову снова задержали волонтера. Собянина просят объясниться

Дежурившая возле мемориала оппозиционному политику Борису Немцову волонтер проекта «Немцов мост» Каринэ Ковхаева (Старостина) была задержана полицией на Большом Москворецком мосту под предлогом проверки по базам розыска. Об этом сообщает «ОВД-Инфо». Девушку доставили в ОВД «Китай-город».

Активисты проекта в своем аккаунте в Twitter выражают озабоченность по данному инциденту и обращаются к мэру Москвы Сергею Собянину, чтобы он как-то прокомментировал, что происходит с мемориалом Немцову в последние дни.

Напомним, что 19 февраля полицейские решили уничтожить народный мемориал застреленному в спину политику, задержали двух дежуривших там активистов и перегородили всё в том месте. Они продолжили задерживать всех, кто приносил на мост цветы и 20 февраля, однако, когда туда пришли глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин и политик Владимир Кара-Мурза-младший и спросили патрульных, можно ли возложить цветы, препятствовать им не стали. Вечером же задержания продолжились. Всех в итоге отпускали без протоколов.

Мемориал без каких-либо проблем стоял на мосту шесть лет. Лишь в первый год у волонтеров систематически возникал проблемы с городскими властями. Не помешал его работе и коронавирус. С чем связана неожиданная активизация полицейских, неясно.

Незадолго до этого организаторы ежегодного марша Немцова в Москве решили отменить мероприятие, чтобы не звать людей на несогласованное мероприятие. Некоторые из них, включая Яшина, главу федерального «Яблока» Николая Рыбакова и политика Дмитрия Гудкова написали личное письмо на имя Сергея Собянина, попросив его организовать возможность людям в день памяти Немцова возложить цветы к мемориалу, если у них появится такое желание. Ответа от мэра не последовало до сих пор. Разгром мемориала он также не комментирует.