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Он с нами и никуда не ушел: пять лет без Бориса Немцова

Политика
01:02, 03 марта 2020
«Собеседник» №08-2020

Фото: Андрей Струнин
Фото: Андрей Струнин

Пять лет назад, 27 февраля 2015 года, на Большом Москворецком мосту был убит Борис Немцов. Оппозиционный политик возвращался домой после эфира на «Эхе Москвы», и несколько выстрелов в спину остановили его навсегда. Оранжевый снегоуборщик, в котором не было никакой нужды, закрыл от камер момент убийства. Да и всевидящее око ФСБ в двухстах метрах от Кремля в тот раз внезапно «ослепло».

Фото: Андрей Струнин

Пять лет без Бориса

– Сегодня политический марш, марш памяти Бориса, – поделился лидер ПАРНАСа Михаил Касьянов. – Мы протестуем против того, что не найдены заказчики убийства. Мы протестуем против изменений в Конституции. По этому маршруту мы шли с Борисом много раз – протестовали против вой-ны и беззакония, против политических репрессий и так называемых выборов, которые в России несвободны уже давно. И сегодня, после пяти лет без Бориса, мы хотим сказать, что не забудем и не простим этой трагедии.

Оранжевые грузовики с тех пор стали неотъемлемой частью марша памяти Бориса Немцова, который проходит в последние выходные февраля. С их помощью власти перекрывают проходы в переулки, и так отгороженные от участников акции металлическими загородками и рядами «космонавтов», упрямо вызывая ассоциацию со смертельной давкой на похоронах Сталина.

За прошедший год власть наворотила столько, что пенсионная реформа просто вынуждена тихо курить в углу. Помимо главного вопроса – кто убил Немцова? – и требований раскрыть заказчиков убийства, участники акции выступали за прекращение уголовного преследования фигурантов дела «Сети» (запрещена в РФ. – Ред.), «Нового величия» и «московского дела». В этот раз на марше была отдельная колонна родителей политзаключенных. Очень многие участники выступали против внесения поправок в Основной Закон. «Менять власть, а не Конституцию» – было одним из главных лозунгов марша, его несли во главе колонны. Лучшей же кричалкой, на мой взгляд, была: «Путина отставка – лучшая поправка». 

По официальным данным, на марш пришли около 25 тысяч человек. По ощущениям, людей было гораздо больше, чем в предыдущие годы: более чем за час до начала марша на Страстном было уже не протолкнуться. Среди тех, с кем мы беседовали, оказалось немало таких, кто вообще впервые в жизни пришел на политическую акцию. И даже таких, кто еще год назад откровенно смеялся над подобными выступлениями. А теперь стало не до смеха.

– Если бы на улицы вышли миллионы и сказали: «Достали! Мы больше не можем вас терпеть!», проблему смены власти можно было бы решить быстро и без крови, – поделился один из участников акции Артур, по его признанию, в 2012-м голосовавший за Путина. – Как же мы все вляпались с этой властью!

Фото: Андрей Струнин

«Не вяжется с мыслью о смерти»

В остальном 29 февраля, несмотря на всю високосность, был самым обычным днем. Разве что не в погодных трендах неожиданно прохладным.

– День как день. Бориса убили. Что я могу сказать? Он очень жизнелюбивый человек, и он у меня не вяжется с мыслью о смерти, – поделился с нами политолог Глеб Павловский, пришедший на марш как простой участник. – У Бориса было много идей, он их менял. Это важно. У политиков сегодня этого почти нет – они все, как манекены. А прийти в этот день на марш – это немногое, очень немногое, что можно сделать в его память.

На этих словах один из самых остроумных, мудрых и, как нам казалось, непробиваемых экспертов вдруг прослезился. Хотя, возможно, всему виной был холодный промозглый ветер, пронизывавший всех на Бульварном кольце.

– Я приехала по делам из Екатеринбурга и специально осталась в Москве, чтобы принять участие в марше, – рассказала одна из участниц акции, женщина с плакатом «Екатеринбург за свободу! Помним!» – После обязательно зайду на мост Немцова, положу цветы. И этот плакатик я тоже оставлю там. У нас в Екатеринбурге были три дня Вахты памяти и минута молчания – мы их каждый год проводим. Для нас, как для всей нормальной демократической России, Борис – общий лидер. Он с нами, и он никуда не ушел. Эти 5 лет заставили нас активнее бороться за наши права, хотя силы по сравнению с режимом и не равны. Борис Немцов был безусловным лидером.

Наша собеседница сдержала обещание. Когда мы сквозь разыгравшуюся пургу и безумные кордоны за Красной площадью все-таки добрались до Немцова моста, обнаружили на стихийном мемориале плакат екатеринбурженки.

Цитаты Бориса Немцова

«Свобода – это когда ты не чувствуешь себя виноватым во всех бедах, которые происходят на просторах нашей необъятной родины, и отвечаешь только за себя и своих близких.» 17.01.1999

«Каждый должен сам для себя решить, готов он к рискам или нет. Могу сказать лишь про себя. Я счастлив, что могу говорить правду, быть самим собой и не пресмыкаться перед жалкими, вороватыми властями. Свобода стоит дорого.» 26.12.2014

«Он [Путин] превратил "Останкино" в призывные пункты… Разжигая ненависть, они этих наивных людей гонят как пушечное мясо на смерть. При этом никакой юридической ответственности у Путина нет: он не выплачивает погибшим три миллиона, как солдатам.» 27.02.2015

Фото: Андрей Струнин

«Свобода стоит дорого»

Марш Немцова в этом году выдался непростым для организаторов. Впрочем, как всегда. В Нижнем Новгороде, где политик был губернатором, мероприятие так и не согласовали. В Питере разыгралась настоящая комедия: чиновники согласовали акцию в самый последний момент. До этого они выдали организаторам отказ. «Неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идет речь; где, кем и каким образом они осуществляются; что подразумевается под аббревиатурой РФ», – заявили в администрации. Мы, конечно, догадывались, что чиновники у нас – не самые выдающиеся умы, но не думали, что до такой степени. Благо одумались. Но теперь всем стало окончательно ясно, что все-таки такое «РФ».

В Чебоксарах, где на смену скандальному главе республики  Игнатьеву пришел Николаев, ситуация изменилась не сильно. Если в предыдущие годы марш Немцова просто запрещали, то в этом году «новая метла» предложила провести мероприятие на... кладбище. Нет, не рядом, не около, а прямо на. Вы не обчитались. Организаторы такое решение немедленно обжаловали. Администрация уперлась, и в итоге марш не состоялся. Но в городе прошла серия одиночных пикетов. Что ж, как говорил Борис Немцов, «свобода стоит дорого».

Если в Москве власти и не стали препятствовать проведению марша, то прошлогоднее свинство с перекрытием подходов к месту убийства Бориса Немцова повторилось и даже приумножилось. Полиция на этот раз не только увеличила примерно вдвое количество заграждений, но и обыскивала желающих почтить память политика. Делала она это, правда, весьма халтурно. Возможно, у них все-таки где-то очень глубоко еще сохранились остатки совести.

Фото: Андрей Струнин

***

Материал вышел в издании «Собеседник» №08-2020 под заголовком «Он с нами и никуда не ушел»

Теги: #Немцов

Рубрика: Политика

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