"Фильм про дворец и протесты – только начало": политолог предрек громкие события в России

Ситуация в российском политическом пространстве стала запутанной еще в начале второй половины минувшего года, когда власти под многочисленные разговоры о возможном уходе Путина в рамках стартовавшего процесса трансфера протащили вместе с поправками в Конституцию еще и норму об «обнулении» сроков действующего президента России.

В очередной раз спутать карты экспертам, которые, кажется, уже сбились с ног пытаясь вычленить из череды событий наиболее ключевые, Кремлю удалось после подачи на рассмотрение парламентариев закона о дополнительных гарантиях для бывших президентов России. Иными словами, игра в поддавки не состоялась, началось вполне серьезное противостояние между влиятельными группами элит, на фоне которого в информационном пространстве раз за разом звучат «взрывы», о которых ранее никто даже не мог предположить.

И на фоне всей этой сумятицы в процесс ворвался еще и оппозиционер Алексей Навальный. История со странным отравлением в самолете, эвакуация в Германию, публикация расследования об отравителях, заявления о готовности вернуться в Россию, вызвавшие заочное противостояние с властью, пригрозившей уголовным преследованием, прилет Навального в Москву, его задержание, арест, приговор. А между этими событиями случилась еще и публикация нашумевшего расследования о «дворце» и масса других «интервенций», способных в той или ной степени перекроить повестку на новый лад, причем не упорядочить ее, а лишь внести в нее массу новых переменных, способных вскружить голову даже самым универсальным прогнозистам.

Очередной частью этого увлекательного «сериала» может стать новый суд над Навальным. В этот раз по делу «о клевете на ветерана ВОВ». Тем более, что суд этот едва ли не с первого заседания продемонстрировал основные очертания своего будущего формата. Ожидаемым в рамках процесса стало и то, что Навальный, в очередной раз оказавшись на скамье подсудимых, играть в спектакле вторую скрипку отказался, а потому его поведение в данном контексте сложно считать случайным.

О том, каковы перспективы этого процесса, о его возможном соприкосновении с акциями в память о Борисе Немцове и о том, какой план есть у команды Навального, как минимум, на ближайший год, подробно рассказал российский политолог Илья Гращенков. В своем авторском Telegram-канале эксперт, к примеру, пишет, что роль оппозиционера в идущих в стране процессах оказалась крайне высокой, при этом он признает, что дать точную оценку стратегии Навального и происходящему в рамках нового судебного процесса довольно сложно.

«Третье заседание суда по новому делу Навального прошло скомкано. Стороны процесса окончательно перестали друг друга слышать. Прокурор занимается произнесением патриотических чувственных речей, в то же время подсудимый просит рецепты засолки огурцов.

Примечательно, что суд над Алексеем Навальным проходит в преддверии годовщины убийства Бориса Немцова – 27 февраля. ПАРНАС уже подал в столичную администрацию заявку на проведение акции. И даже если традиционный марш Немцова не состоится, то на возложение цветов может прийти довольно большое количество оппозиционно настроенных людей.

Сторонники Навального на данный момент приостановили уличные акции до весны. Не исключено, что у них на то есть веские причины. Было бы странным предполагать, что оппозиционер принял решение о возвращении в Россию просто для того, чтобы сесть здесь в тюрьму, не имея на руках никаких козырей. Громкий фильм-расследование и спровоцированные им уличные акции вряд ли являются исчерпывающими. Скорее всего, это был лишь старт масштабной политической кампании перед следующими выборами в Государственную думу.

Следует также отдать должное, российскими медиа своей повесткой Навальный овладел полностью. Другой вопрос, что конвертировать такую популярность в голоса – становится проблемой. Главные союзники "Умного голосования" в лице "Яблока" и КПРФ поспешили отмежеваться от "радикала". Разумеется, это не исключает возможного союза с системными партиями на более низком уровне, но очевидно, что власть будет всеми силами препятствовать формированию таких альянсов.

Кроме всего прочего, определенная кулуарная игра явно ведется и на внешнеполитическом направлении. Запущенный примерно год тому назад трансфер власти каждый пытается повернуть в нужное для себя русло, и роль Алексея Навального здесь является одной из основных. Поэтому все, что происходит в суде можно рассматривать с точки зрения многомерного политического пространства, о котором мы мало знаем», – пишет Гращенков.