Много неприятных вещей: Орешкин рассказал, с чем Навальный столкнется в тюрьме

Последнюю неделю можно назвать редким периодом в российской информационной среде, когда большинство политологов в действительности едины во мнении о том, какими будут действия властей страны в ближайшем будущем. Речь в данном случае идет об оппозиционере Алексее Навальном, в осуждении которого на реальный срок уже практически никто не сомневается.

К примеру, как заявил известный российский политолог Дмитрий Орешкин в интервью Youtube-каналу Anews, Кремль готов «посадить» Навального, несмотря на ту шумиху, которую вокруг его персоны организовали крупные российские и западные СМИ.

По мнению эксперта, российские власти рассчитывают на то, что спустя какое-то время шумиха уляжется, а громкую историю с задержанием, арестом и возможным последующим осуждением оппозиционера затмят новые события самого разного формата. Более того, Орешкин убежден, что на выдавливание темы Навального из информационной повестки потребуется всего пара месяцев.

«Я думаю, что власть решит отправить Навального в тюрьму, и логика здесь довольно простая – в Кремле прекрасно знают, как работают СМИ и как работает информационное пространство: если Навального посадить, то через месяц его посадка станет рутинным фактом политической жизни страны, и вспоминать о ней каждый день будет чем-то противоестественным.

Новости живут новостями, будут новые события, будут новые скандалы. Навального в этой повестке дня не будет, и постепенно его забудут. Как только он выпадает из фокуса информационной повестки, с ним можно будет сделать много неприятных вещей: заразить болезнью, обеспечить ему какую-нибудь драку с сокамерниками, давить на него, угрожать. Все то, что, например, делали с Ходорковским.