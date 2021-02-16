Хитрая тактика: политолог раскрыл причины поведения Навального в суде по делу о клевете на ветерана

После того, как Мосгорсуд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 2 годам и 8 месяцам реального срока, эпопея с судами и преследованием для него, кажется, только началась. Так, уже 5 февраля состоялось новое заседание – в этот раз мирового суда и уже в рамках дела о клевете на ветерана ВОВ. О том, что это дело сверстано исключительно в лучших традициях кремлевских технологов, пытающихся выставить Навального человеком, пренебрегающим подвигом старшего поколения, сказано уже немало.

Куда интереснее выглядят события, которые развернулись непосредственно во время самого судебного заседания, вернее, дело не столько в событиях, сколько в поведении самого подсудимого. Его можно назвать не столько странным (чувство справедливости и привычка бросать вызов системе к странностям вряд ли относятся), сколько неожиданным. Навальный начал активно пререкаться с прокурором, на что вполне ожидаемо получил замечание от мирового судьи. Однако впоследствии не просто не остановился, но решил устроить жесткую дискуссию и с человеком в мантии. «Будете меня прерывать, я вас удалю из зала суда», – обратился он к Вере Акимовой.

Разумеется, для федеральных СМИ этот эпизод – прекрасная возможность в очередной раз выставить оппозиционера, мягко говоря, не в самом лучшем свете перед многомиллионной аудиторией. Именно это обстоятельство и вызывает вопросы о том, зачем Алексей Анатольевич так жестко подставляется. Впрочем, у всего должна быть причина. Есть она и в этом случае, считает российский политолог Марат Баширов.

В своем авторском Telegram-канале эксперт пишет о том, что долго пытался понять причины такого поведения оппозиционера, но в итоге понял, что все на самом деле довольно просто.