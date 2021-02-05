Навальному не дали ознакомиться с материалами дела о клевете без конвоя

С утра в Бабушкинском районном суде в Москве проходит заседание по делу оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в клевете на 95-летнего ветерана ВОВ.

Текстовую трансляцию в Telegram ведет журналистка издания Sota. Отмечается, что сам потерпевший, ветеран Игнат Артеменко присутствует на суде по видеосвязи. Но при этом на нем медицинская маска.

«Ваша честь, может прекратите издеваться над пожилым человеком? Он же дома сидит. Зачем вы на него нацепили маску?» — обратился Навальный к судье.

Позже он добавил: «Ваша честь, у меня ходатайство и протест. Я смотрю на это, и мне противно. Вы его несколько месяцев используете, как куклу. Хочу, чтобы вы дали ему возможность снять эту дурацкую маску. Родственники им торгуют, просто-напросто. Если он сейчас схватится за сердце, это будет ваша вина».

Отмечается, что вместо самого ветерана на вопросы суда отвечает женщина в маске, что находится с ним рядом.

Адвокату и Алексею Навальному дали час на ознакомление с материалами дела, но при этом не освободили от надзора конвоя. Чтобы сохранить конфиденциальность беседы, судья предложила Алексею переписываться с адвокатом, а не говорить.

После перерыва для ознакомления с делом Навальный уточнил суду, что он ничего не знал о ветеране до тех пор, пока к нему не пришла полиция. Также он еще раз напомнил, что пострадавший не отвечает на вопросы сам.

Напомним, что дело о клевете было заведено на Алексея Навального после комментариев о ролике RT в поддержку поправок к Конституции РФ, в которой в том числе обнуляются сроки президентства Владимира Путина. В ролике использовано имя ветерана ВОВ, представленного сторонником изменений в главном законе страны.

Суд разбирает следующую фразу в рамках дела о клевете: «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели».