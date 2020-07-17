СК понадобилось 3 обыска и 15 следователей, чтобы найти у Навального клевету

Политик Алексей Навальный рассказал в своем Instagram, что для расследования его дела о клевете Следственный комитет уже провел его обыск и намерен устроить ещё два обыска в квартире, где он прописан, и в его съемной квартире.

«Сейчас мы поедем еще на два обыска — в квартире, где я живу, в съемной квартире, и квартире, где я прописан. В этих квартирах мы тоже будем искать клевету», — поясняет оппозиционер в видеоролике.

Ранее Sobesednik.ru передавал, что с Навального также взяли подписку о невыезде, что сам он связывает с желанием властей воспрепятствовать агитации людей за «Умное голосование» на предстоящих выборах в регионах.

По словам политика, на допросе ему сообщили, что он оклеветал «патриотический ролик» телеканала Russia Today о поправках к Конституции. Также, по версии следствия, клевете с его стороны подвергся ветеран Великой отечественной войны Игнат Артеменко.

Другой обыск сегодня прошел в офисе «Фонда борьбы с коррупцией», который возглавляет Навальный. Об этом в своем Twitter написал юрист фонда Александр Головач. По словам руководителя юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, неясно, что конкретно намерены искать следователи: «Ищут электронные носители информации, документы какие-то, мы сами не понимаем, если честно, пока», — объясняет он «МБХ Медиа». При этом глава московского штаба Навального Олег Степанов заявил, что обыск также проходит по делу о клевете.

От главы ФБК Ивана Жданова и с Гимади следователи «просто так» требуют дать подписку о неразглашении, сообщает адвокат Владимир Воронин.