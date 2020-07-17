С Навального взяли подписку о невыезде. Он связывает это с "Умным голосованием"

Следователи взяли с оппозиционного политика Алексея Навального подписку о невыезде в связи с делом о клевете, возбужденного из-за его комментария к агитационному ролику RT за поправки в Конституцию, в котором среди прочих снялся ветеран ВОВ Игнат Артеменко. Об этом сообщает в своем Twitter сам политик.

Напомним, что дело было возбуждено по части 2 статьи 128.1 УК после того, как оппозиционер назвал всех участников ролика «продажными холуями» и «предателями». По мнению Следственного комитета, в высказывании политика содержатся «заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана». Оскорбление в отношении других участников ролика СК не проверял.

«Кто бы сомневался, что всё придумано, чтобы я не мог ездить по регионам, поддерживая "Умное голосование"», — пишет Навальный.