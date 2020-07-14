Против Навального возбуждено уголовное дело о клевете. Его вызвали на допрос

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального вызвали на допрос в Следственный комитет в связи с возбужденным против него уголовным делом за клевету.

Об этом пишет РБК со ссылкой на Instagram Навального.

«Вот вам повестка на допрос. В отношении вас возбуждено уголовное дело по статье «клевета». Повестку принес сам следователь», — сообщил глава ФБК.

Повестку Навальному вручили при выходе из дома, на место подъехали машины СК и полиции.

2 июня Алексей Навальный прокомментировал видеоролик RT о поддержке поправок к Конституции. В записи ролика приняли участие ветеран Игнат Артеменко, а также дизайнер Артемий Лебедев, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов, актер Иван Охлобыстин, врач-кардиохирург Лео Бокерия и другие. «О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели»,— написал Навальный в Twitter. Ветерана признали потерпевшим.

Навальный предполагает, что Следственный коммитет «предельно грубо сфабриковал» новое дело, так как у него подходит к концу второй условный срок. По мнению главы ФБК, следствию нужны обыски, допросы и возможность изъять технику оппозиционера.