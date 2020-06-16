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Все дуэли Алексея Навального: онлайн, на татами и заочно

Политика
19:31, 16 июня 2020

Все дуэли Алексея Навального: онлайн, на татами и заочно
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube
Фото в статье: Global Look Press, скриншот Youtube

Евгений Плющенко бросил перчатку главе ФБК. Кто еще хотел сделать «сочную отбивную» из оппозиционера и чем заканчивались эти баттлы, изучил Sobesednik.ru.

Навальный – Плющенко

Сначала Плющенко и Рудковская снялись вместе с сыном Сашей, которого родители зовут Гном Гномычем, в агитационном ролике о поправках в Конституцию.

Накануне публикации ролика Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.

Навальный, глядя на эту комбинацию, назвал Плющенко с Рудковской «алчными бессовестными родителями», которые постыдно эксплуатируют «несчастного ребёнка».

Плющенко в ответ заявил, что ему стыдно жить с Навальным в одной стране и что он готов поговорить с ним «по-мужски».

«Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть, – написал в соцсети Плющенко. – О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь. Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне – готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь?»

Вызов брошен в понедельник 15 июня. Ждём продолжения.

Навальный – Кац

В тот же день, когда Плющенко гневно писал Навальному, тот имел дебаты с другим политическим деятелем – Максимом Кацем. Оппозиционеры собирались дискутировать по поводу голосования по поправкам в Конституцию. Но из-за сбоя связи дискуссия несколько провалилась. Что вызвало ехидные комментарии в сети.

Оба политика выступают против поправок, но Навальный призывает вообще не голосовать (риск, эпидемия и профанация), а Кац предлагает проголосовать против поправок, уверенный что 80% граждан их действительно не хотят.

Навальный – Захарова

Мария Захарова заявила в интервью, что многие граждане России оказались за границей во время пандемии из-за собственных эгоизма и безответственности. Мол, если мало денег – нечего по заграницам мотаться, сидите дома.

Навальный обвинил Захарову в том, что она поддерживает кастовую систему общества. Тогда Захарова вызвала Навального на онлайн-дебаты. Они должны были состояться 1 мая.

«Товарищ Навальный, у Вас олигархи закончились? Ну, что? Готов, Алексей Анатольевич, к разговору? Не в судах, где можно спрятаться за формулировки или адвокатов. А онлайн? Ведь струсит», – написала Захарова в Facebook.

Но Навальный принял предложение: «Ваши заявления... были настолько отвратительны, что я с удовольствием поговорю с вами об этом лично».

Захарова связалась с Любовью Соболь, решили, что модератором дебатов будет Пивоваров. Но наутро Захарова все отменила, сославшись на то, что модератора уже не хочет. Модератора отменили, но тщетно. По общепринятой версии, Захарова утром получила за самодеятельность нагоняй от Лаврова. Зато через пару недель президент наградил Захарову орденом Почета, а ещё через две недели присвоил ей высший дипломатический ранг — чрезвычайного и полномочного посла. Учитесь.

Навальный – Собчак

Алексей и Ксения находятся в перманентной дискуссии. Особо громкая перепалка случилась в 2018-м, в период президентской кампании. Ксения Собчак предложила Алексею Навальному начать переговоры о сотрудничестве с ее новой партией, которую она создавала вместе с Дмитрием Гудковым.

Навальный назвал Собчак «частью махинаций» российских властей на выборах президента, обвинил в спойлерстве и рассказал, что Собчак ему говорила об огромных деньгах, предложенных ей за «участие» в выборах. В общем, отказался сотрудничать: «Я буду судить по делам. Все твои дела отвратительны и лицемерны. Извини за такую откровенность... Ты лжешь в каждом своем слове», – отрезал он.

Следующий поединок был по поводу «умного голосования» в 2019-м. Это была идея Навального, которую Собчак, разумеется, критиковала.

Навальный – Золотов

В 2018 году Навальный в своём расследовании утверждал, что продукты для Росгвардии заказывают по завышенным в два-три раза ценам. Это расследование вызвало большие эмоции у главы Росгвардии Виктора Золотова. И он записал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал его на дуэль: «Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю вам за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную».

Нюанс в том, что Навальный тогда не мог ответить на этот вызов, потому что был арестован на 30 суток за организацию митинга, о чем Золотову было, конечно, хорошо известно. Когда арест кончился и Навальный предложил провести поединок в форме дебатов, Золотов заявил, что имел в виду совсем другое.

Навальный – Усманов

Эта история была в 2017 году. После расследования ФБК, где утверждалось, что миллиардер Усманов подарил близким к премьер-министру Дмитрию Медведеву людям собственность на Рублевке, Усманов подал на Навального в суд. И потребовал, чтобы Навальный опроверг свое расследование 2012 года, где говорилось, что Усманов дал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову.

Собственно видеообращений Усманова к Навальному под кодовым названием «Тьфу на тебя» было два. Миллиардер был эмоционален, называл противника уголовником, неучем, лузером и сравнивал его с Шариковым из «Собачьего сердца», обещавшим «все отнять и поделить». «Но если Шариков – необразованный демагог по книге, то ты идешь далеко дальше. Ты не просто демагог, но еще и высокохудожественный врун», – заметил Усманов.

Впрочем, Усманов отказался тогда от предложенных Навальным дебатов, заявив, что дискуссия у них состоится в суде. «Тьфу на тебя еще раз», – завершил свое выступление Усманов.

Теги: #Навальный #Собчак #Знаменитости #Плющенко #Усманов #Золотов

Рубрика: Политика

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Ежов
Сергей

журналист

Скандала с Навальным можно было бы избежать. Если бы вместо ветеранов в роликах снимались Игорь Сечин, Аркадий Ротенберг, Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко и прочие приближенные к власти миллиардеры. ТИменно им в первую очередь нужно «обнуление» Владимира Путина. Но они предпочли спрятаться за спины заслуженных людей. И не только воевавших во Вторую мировую, к слову

Быков Дмитрий

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Дмитрий

писатель, журналист

Я не защищаю и не оправдываю советскую власть – я просто показываю, что путинская идеология и практика не имеют с нею ничего общего. И главный грех Платошкина заключается вовсе не в том, что он призывает голосовать против поправок в Конституцию: главный грех в том, что он классово чужой

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