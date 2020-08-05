Леонид Гозман: Расходы на Путина будут расти. Обнуление – это бесконтрольность

Расходы на содержание Владимира Путина и Дмитрия Медведева в следующем году вырастут — решил Минфин. Но почему наша власть обнулилась, а расходы на ее содержание нет? Они продолжают расти, как и раньше, только еще быстрее. По логике вещей, их было бы неплохо и подсократить, поскольку у подопечных россиян реальные доходы падают, народ беднеет, а Путин с Медведевым живут на те налоги, которые мы платим в бюджет.

Так почему расходы страны на Путина с Медведевым все растут и растут — об этом мы спросили Леонида Гозмана.

— Никому и в голову не придет мысль, что расходы на их содержание должны сокращаться. Они должны расти! Потому что пресловутое обнуление означает самовластие и полную бесконтрольность. Отныне отменены даже те минимальные ограничения, которые у них были. Так почему они, собственно говоря, должны себе в чем-то отказывать, скажите, пожалуйста? Они как бы в своем праве — что хотят, то и делают.

Это все абсолютно в их логике. Они просто берут себе все, что хотят. Если, например, кот ворует со стола еду, то он это делает не для того, чтобы вам не досталось, у него нет задачи как-то ущемить вас, он просто берет, потому что хочет. Хочет и может. И у нашей власти в этом вопросе тоже нет никаких сложностей. Они это делают, потому что они могут это делать.

Система самовластия, которую они выстроили, открывает любые возможности — можно сажать в тюрьму кого хочешь, можно оставаться у власти сколько хочешь, можно начать войну с кем хочешь, можно взять денег на свои дворцы сколько хочешь. Любые ограничения сняты. И разумеется, дальше будет только хуже. И это будет касаться не только их личного потребления, воровства из бюджета и так далее, а это будет касаться и жизни сограждан.

— Очень хочется задать вам безнадежный вопрос: когда все это кончится? Что будет осенью?

— Это непредсказуемо. И человек, который вам скажет, что знает это, — он либо дурак, либо провокатор. Потому что есть очень много факторов, от которых это зависит. Очень много.

Биологические факторы. Владимир Владимирович вроде бы в неплохом состоянии, но все-таки в последнее время плохо выглядит — а все мы под Богом ходим.

Факторы макроэкономические и мировые — цена на нефть или коронавирус. Все влияет.

Здесь такое количество субъективных и объективных факторов, что любая попытка предсказания «а осенью будет то-то» — чаще всего жульничество. Или глупость.

С определенностью можно сказать только то, что это агония режима, что он умирает. Но он очень долго может умирать. Очень старые люди благодаря современной медицине и уходу могут умирать годами. Но это все равно процесс умирания — понятно, что человек не встанет, что он не вернется к нормальной жизни и нормальному сознанию. Скажем, он уже пять лет в таком состоянии, а может, и еще пять лет пробудет в такой же стадии. То же самое и наш режим.

Но в отличие от умирающего старика, наш режим, до того как окончательно погибнет, может совершить массу зла и принести массу несчастий. И нашей стране, и всему миру.