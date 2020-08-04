Расходы на президента и его администрацию увеличатся до 14,28 миллиарда

Минфин РФ предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ «Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

Расходы планируют увеличить на 88,8 миллиона рублей – до 14,28 миллиарда. В 2022-м они должны будут составить 14,4 миллиарда рублей. Как планирует ведомство, в 2023 году расходы снова вырастут – уже до 14,8 миллиарда рублей.

Отмечается также, что на деятельность заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева и госслужащих администрации президента выделят 1,7 миллиарда рублей. В Минфине подчеркивают, что это примерные данные и при формировании бюджета они еще будут скорректированы.