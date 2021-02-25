Надежда Гужева: Для оппозиции настали судные дни

На прошлой неделе в судах зачитали несколько громких приговоров.

Главные события разворачивались в теперь знаменитом Бабушкинском standup-клубе, то есть, простите, суде. Как известно, РФ мужественно проигнорировала требование ЕСПЧ о немедленном освобождении Алексея Навального согласно правилу №39. В итоге Навальный поставил галактический рекорд, произнеся сразу два последних слова за один день (1, 2).

Сперва Мосгорсуд, специально перекочевавший с одной окраины Москвы на другую, признал правильным изменение условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

«Наверное, в этом есть своеобразный сигнал, который посылает мне власть и владелец замечательного дворца Владимир Путин, – сказал Алексей Навальный в последнем слове. – Он, как жонглер или фокусник, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела, вот прямо так».

По делу о ветеране суд тоже признал Навального виновным, приговорив к штрафу 850 тыс. рублей – на 100 тыс. меньше, чем требовало обвинение. «Для последнего слова у меня есть бумажка, вот эта, – начал Алексей свое заключительное выступление. – Это справка из отдела социального обеспечения, и они там пишут, какую помощь они оказали ветерану Артеменко. Всего за последние четыре года он получил помощь семь раз. Общая стоимость этих сертификатов – примерно 10 тысяч рублей. Вот и вся ваша забота, ё-моё, о ветеранах!» Родственники ветерана приговором тоже остались недовольны. Непонятно даже, что их больше не устроило: что Навальный не признал вину или что штраф в полном объеме пойдет в доход государства.

Также на минувшей неделе Мособлсуд оставил без изменений приговор экс-главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну – 15 лет строгого режима. Накануне слушаний супруга Шестуна Юлия на наш вопрос о перспективе судебного разбирательства лишь грустно улыбнулась. И сказала, что все равно будет надеяться.

– Иначе я не выживу, – добавила она.

Наибольший «фурор» за несколько дней слушаний произвели две фразы прокурора: «Если у Шестуна и есть право на участие, это не значит, что оно должно было обеспечено!» и «Приговор правильный, потому что прокуратура не опротестовала его». Защита намерена продолжить обжалование приговора в судах высших инстанций, в том числе в ЕСПЧ.

А в Ростове-на-Дону заслушали первое в России уголовное дело о «нежелательной организации» – против активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Два года она провела под домашним арестом. Во время следствия у нее скончалась дочь-инвалид, и следователи долго не отпускали ее к умирающей девочке. «Состав преступления» Анастасии: участие в санкционированном митинге с плакатом «Надоел», проведение правозащитного семинара и дебатов. В ходе всего процесса Анастасия пыталась доказать суду абсурдность выдвигаемых против нее обвинений, однако суд приговорил Анастасию к 4 годам лишения свободы условно и 4 годам испытательного срока.

«Сегодняшний день – это, конечно, не победа, – написала в ФБ младшая дочь Анастасии Влада. – Надо изучить все ограничения и только потом делать выводы и думать, как жить дальше».

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Материал вышел в издании «Собеседник» №07-2021 под заголовком «Для оппозиции настали судные дни».